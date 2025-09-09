EDUCAȚIE

Școala Gimnazială nr.1 Gherla s-a îmbrăcat în haine noi

9 septembrie 20250 commentarii

La începutul acestei săptămâni în municipiul Gherla, pe lângă problemele ivite cu ocazia boicotului noului an școlar, elevii, cadrele didactice și părinții unei unități de învățământ au avut parte și de momente de bucurie. Este vorba de Școala Gimnazială nr.1 de pe strada Liviu Rebreanu, reamenajată ca urmare a proiectului de modernizare a infrastructurii.

Proiectul a însemnat o investiție în valoare de 10 milioane de euro, bani proveniți din PNNR, dar și de la Primăria Municipiului Gherla, mereu alături de unitățile de învățământ din orașul de pe Someș, unde în ciuda nemulțumirilor cadrelor didactice în ultimii ani s-au realizat lucruri notabile. După trei ani în care copiii au învățat în nu mai puțin de opt locații(!), chiar și în subsolurile bisericilor, iată că la începutul noului an școlar toți elevii au intrat în sălile de clasă moderne și reînnoite, rodul unei munci susținute a administrației locale, preocupate să redea în funcțiune cât mai repede clădirea reabilitată total. Sunt săli de clasă spațioase, bine dotate, conform cerințelor actuale ale învățământului, investiții care de mult trebuiau făcute, dar bine că și în condițiile amintite școala arată ca și nouă, greu de recunoscut după aspectul modern al zilelor noastre față de imaginea sumbră din anii 80. O satisfacție și mai mare este construirea unei săli de sport în curtea școlii, locație deja predată pentru susținerea activităților sportive. Școala Gimnazilă nr. 1 până în prezent nu dispunea de o sală de sport, lecțiile de educație fizică fiind susținute într-o…sală de clasă sau în curte. Paradoxal, la nivelul orașului, la educație fizică și sport această școală a obținut cele mai bune rezultate. Explicația e simplă: profesorul de educație fizică, Dorel Verde, în prezent pensionar, a depus mult suflet și ambiție în activitatea sportivă cu copiii în condițiile lipsei unei săli de sport… Acum, cei peste 600 de elevi dispun de o sală modernă, dotată pentru practicare unor sporturi ca volei, baschet sau handbal. La ultima disciplină sportivă echipele școlii gherlene an de an s-au clasat printre fruntașe (au ocupat și locul I) s-au aflat printre cele mai bune formații școlare ale județului Cluj. Copiii s-au antrenat în curte în condiții improprii. Începând cu noul an de învățământ prin grija Primăriei micii sportivi se pregătesc într-o sală modernă și încălzită.

Iată că la Gherla pe lângă problemele actuale ale personalului didactic, la Școala Gimnazială nr.1 am văzut și fețe luminoase în rândul profesorilor, care în ciuda nemulțumirilor mai au parte și de satisfacții.

Szekely Csaba

