Actualitate

Școala Gimnazială Cutca pregătită pentru noul an de învățământ

4 septembrie 20250 commentarii

Primarul comunei Sânmărtin, unul dintre cei mai vechi edili-șefi din județul Cluj, Ioan Fărtan, are o vastă experiență și în domeniul pregătirii în cele mai bune condiții al noului an de învățământ. La mijlocul acestei săptămâni pe acesta l-am găsit la Școala Gimnazială din satul Cutca, singura unitate de învățământ din comuna Sânmărtin, unde sunt create condiții bune debutului în noul an școlar. Dânsul parcă a prevestit actuala situație din învățământ și încă de acum câțiva ani a comasat toate școlile în localitatea Cutca, satul cu cei mai mulți copii și unde există spațiile necesare desfășurării în condiții bune a procesului de învățământ. Elevii din celelalte sate componente ale comunei sunt transportați cu microbuzele firmei cu care administrația locală are contract. Între timp s-au făcut demersuri pentru procurarea unui nou mijloc de transport electric, ajuns deja în multe școli din mediul rural. Părinții și elevii comunei Sânmărtin solicită și ei un astfel de microbuz modern și cu capacitate mai mare, având în vedere distanțele mari între satele așezării de pe Câmpie. Chiar dacă în prezent școala din Cutca are doar 55 de elevi în ciclul I-VIII, acolo sunt asigurate condiții bune. În timpul verii au fost zugrăvite și ingienizate toate sălile de clasă și au fost puse la punct și anexele gospodărești. Primul clopoțel poate suna, prin grija Primăriei copiii au parte de un mediu propice desfășurării procesului de învățământ, mare lucru în situația actuală la nivel de țară. În comuna Sânmărtin și în acest domeniu se vede mâna bunului gospodar.

De la primarul Ioan Fărtan am mai aflat că în acest an a fost extinsă rețeaua de electricitate, în planul edililor mai figurând amenajarea de noi drumuri de hotar în toate cele opt sate componente și extinderea introducerii de apă potabilă în patru localități, unde până acuma nu s-a realizat această lucrare de gospodărie comunală. Preocupări edilitare care contribuie la ridicarea nivelului de trai a populației de pe aceste meleaguri dintre dealurile Câmpiei.

Szekely Csaba +

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Aproape imposibilul pentru ministrul David

Prejudiciu de 90 de milioane de lei în comerțul cu mașini

Consorțiul Internațional „Human Functions Genome Project Romania” se înființează la Cluj

Pregătiri pentru deschiderea anului școlar

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.