EVENIMENT

Schimb istoric: Israelul eliberează deținuți palestinieni după întoarcerea ultimilor ostatici din Gaza

13 octombrie 20250 commentarii

Israelul a început luni eliberarea deţinuţilor palestinieni după revenirea ultimilor ostatici israelieni în viaţă din Fâşia Gaza, potrivit imaginilor televizate, transmite dpa.

Primele autobuze cu cei eliberaţi au plecat de la închisoarea Ofer din Cisiordania, îndreptându-se spre Ramallah.

Potrivit acordului de încetare a focului cu Hamas, Israelul urmează să elibereze circa 1.700 de palestinieni care au fost reţinuţi şi închişi după 7 octombrie 2023, şi în jur de 250 de deţinuţi, unii dintre ei condamnaţi la închisoare pe viaţă.

Cu puţin timp înaintea plecării, forţe de securitate israeliene au recurs la gaze lacrimogene împotriva persoanelor care aşteptau lângă poarta închisorii, inclusiv jurnalişti, au arătat imaginile televizate.

Armata israeliană a avertizat recent rudele celor vor fi eliberaţi că orice sărbătorire a evenimentului este strict interzisă.

Mai devreme în cursul zilei, Hamas i-a eliberat pe ultimii 20 de ostatici aflaţi în viaţă, predându-i Crucii Roşii Internaţionale. Ostaticii, toţi bărbaţi, au revenit în Israel după 738 de zile de captivitate.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Clujul redevine în octombrie capitala mondială a taragotului

Ziua produsului românesc, organizată cum se cuvine în magazinele ONCOS

Cauza tragediei rutiere de la Câțcău

Gloria uitată a Clujului

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.