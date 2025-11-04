ECONOMIE

Scădere a înmatriculărilor la autoturismele noi

4 noiembrie 20250 commentarii

 

Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut cu 3,6%, în primele zece luni ale anului în curs, faţă de aceeaşi perioadă din 2024, conform statisticii preliminare publicate, luni, de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza datelor Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI). Astfel, în intervalul ianuarie – octombrie 2025, numărul autoturismelor noi înmatriculate la nivel naţional a ajuns la 120.836 de unităţi.

În octombrie, înregistrările de autoturisme noi s-au majorat cu 11,5% faţă de octombrie 2024, până la un volum de 12.769 de unităţi, marjă în care autoturismele 100% electrice au raportat un salt de 86% şi o cotă de piaţă de 8%. Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile este o organizaţie non-profit, înfiinţată în anul 1994, în prezent membră a Organizaţiei Mondiale a Constructorilor de Automobile – OICA (din 1996).

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

AROBS își accelerează strategia de extindere: a treia achiziție din 2025, preluarea Gess Engineering din Sibiu

Fiecare generație economisește pentru ceva anume

Cluj Napoca: prețurile pe piața imobiliară se stabilizează

Sistemul bancar – Acord încheiat între BT și BID

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.