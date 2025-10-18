EXTERNE

Săracii lumii expuși direct pericolelor climatice

18 octombrie 20250 commentarii

Aproape 80% dintre săracii lumii, sau aproape 900 de milioane de oameni, sunt, de asemenea, expuşi direct pericolelor climatice exacerbate de încălzirea globală, o „dublă povară” avertizată vineri ONU într-un nou raport, transmite AFP.

„Nimeni nu este scutit de impactul din ce în ce mai puternic şi mai frecvent al schimbărilor climatice (…), dar cei mai săraci dintre noi sunt cei mai afectaţi”, a comentat Haoliang Xu, şeful interimar al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP).

COP30 din Brazilia, din noiembrie, „trebuie, aşadar, să fie o oportunitate pentru liderii mondiali de a considera acţiunile climatice ca o acţiune împotriva sărăciei”, a declarat el într-o declaraţie scrisă către AFP.

UNDP şi centrul de cercetare Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) publică anual Indicele Global Multidimensional al Sărăciei, care include acum date din 109 ţări în care trăiesc 6,3 miliarde de oameni.

Acest indice ia în considerare indicatori precum malnutriţia şi mortalitatea infantilă, precum şi lipsa locuinţelor adecvate, a sistemelor de salubritate, a electricităţii şi a accesului la educaţie.

Conform constatărilor raportului, 1,1 miliarde de oameni au trăit în sărăcie multidimensională „acută” în 2024, jumătate dintre ei fiind minori.

Cifrele, similare cu cele din anul precedent, reflectă, de asemenea, o tendinţă spre stagnare a acestei sărăcii multidimensionale, ilustrată în raport de familia lui Ricardo, un membru al comunităţii indigene Guarani. Acesta locuieşte în Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cu soţia, cei trei copii, părinţii, sora sa divorţată şi copiii acesteia. Un total de 19 persoane, o singură casă mică, o singură baie, un venit modest, o bucătărie cu lemne şi cărbune şi niciun copil la şcoală.

Două regiuni sunt afectate în mod special de sărăcia multidimensională: Africa Subsahariană (565 de milioane de oameni săraci) şi Asia de Sud (390 de milioane), regiuni care sunt, de asemenea, extrem de vulnerabile la impactul schimbărilor climatice.

În acest context, cu câteva săptămâni înainte de COP30, UNDP şi OPHI au dorit să evidenţieze „suprapunerea” dintre această sărăcie şi expunerea la patru riscuri de mediu: căldură extremă (cel puţin 30 de zile peste 35°C), secetă, inundaţii şi poluarea aerului (concentraţia de particule fine din atmosferă).

Drept urmare, 78,8% din aceste populaţii sărace, adică 887 de milioane de oameni, sunt expuşi direct la cel puţin una dintre aceste ameninţări, căldura extremă fiind pe primul loc (608 milioane), urmată de poluare (577 milioane), inundaţii (465 milioane) şi secetă (207 milioane).

Aproximativ 651 de milioane de oameni sunt expuşi la cel puţin două dintre aceste riscuri, 309 milioane la trei sau patru riscuri, iar 11 milioane le-au experimentat deja pe toate patru într-un singur an.

„Coincidenţa dintre sărăcie şi pericolele climatice este în mod clar o problemă globală”, subliniază raportul.

Creşterea numărului de evenimente meteorologice extreme ameninţă progresul dezvoltării. De exemplu, Asia de Sud şi-a demonstrat „succesul” în lupta împotriva sărăciei, dar, având în vedere că 99,1% din populaţia sa săracă este expusă la cel puţin un pericol climatic, regiunea „trebuie să traseze un nou curs, echilibrând reducerea hotărâtă a sărăciei cu acţiuni inovatoare în domeniul climei”.

Deşi clima actuală este deja cu aproximativ 1,4°C mai caldă decât în secolul al XIX-lea, situaţia este probabil să se înrăutăţească şi mai mult, iar proiecţiile estimează, de exemplu, că cele mai sărace ţări de astăzi vor fi cel mai grav afectate de creşterea temperaturilor.

„În faţa acestor presiuni suprapuse, trebuie să acordăm prioritate atât oamenilor, cât şi planetei şi, mai presus de toate, să trecem de la descriere la acţiune rapidă”, susţine raportul.

„Alinierea reducerii sărăciei, a reducerii emisiilor, a adaptării la impacturi şi a restaurării ecosistemelor permite apariţia şi dezvoltarea unor comunităţi rezistente, fără a lăsa pe nimeni în urmă, în special pe cei aflaţi în prima linie a unei lumi care se încălzeşte”, se mai arată în raport.

