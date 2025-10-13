EXTERNE

Șapte din cei 20 de ostatici deținuți de gruparea Hamas sunt în drum spre familiile lor

13 octombrie 20250 commentarii

Primii şapte ostatici eliberaţi luni de către Hamas au fost deja predaţi armatei israeliene şi se află în drum spre teritoriul israelian, au informat forţele armate israeliene într-un comunicat, transmite EFE.

„Cei şapte ostatici care se întorc sunt însoţiţi acum de o unitate a FDI (Forţele de Apărare ale Israelului) şi de Shin Bet (Serviciul de informaţii interne) în drumul lor spre casă, unde vor primi o evaluare medicală iniţială”, se arată în comunicat.

Armata solicită, de asemenea, publicului „să dea dovadă de responsabilitate şi sensibilitate, să respecte intimitatea celor care se întorc şi să urmărească informaţiile oficiale”.

Ostaticii transferaţi sunt, potrivit mass-mediei israeliene, Matan Angrist, Gali şi Ziv Berman, Alon Ahel, Eitan Mor, Guy Gilboa Dalal şi Omri Miren. Ei fac parte din cei 20 de ostatici în viaţă pe care Hamas îi va elibera luni.

Eitan Mor are 25 de ani şi a fost luat ostatic în timp ce lucra ca paznic la festivalul Nova, fraţii Gali şi Ziv Berman (27 ani) au fost răpiţi din casa lor din kibbutz-ul Kfar Aza, iar Guy Gilboa Dalal (24 ani) a fost luat ostatic la festivalul de muzică. Matan Angrist (22 ani) presta serviciul militar şi a fost capturat din tancul său în flăcări în kibbutzul Nahal Oz; Omri Mira (48) este cel mai vârstnic dintre ostatici şi a fost capturat în vehiculul său, în faţa soţiei şi a copiilor, iar Alon Ahel (24 ani) este unul dintre cei patru participanţi la festivalul Nova care s-au refugiat într-un adăpost unde au fost ucişi 16 oameni.

Armata va duce ostaticii la baza Reim, situată lângă graniţa cu Fâşia Gaza, pe teritoriul israelian, unde li se va face o evaluare medicală şi se vor putea reuni cu familiile lor.

Brigăzile Al Qassam au anunţat luni că procedează la eliberarea a 20 de ostatici vii ca parte a acordului de încetare a focului din Fâşia Gaza.

„Brigăzile Al Qassam şi rezistenţa din Fâşia Gaza eliberează 20 de prizonieri deţinuţi de rezistenţă ca parte a măsurilor de implementare a primei faze a planului lui Trump de a opri războiul din Fâşia Gaza”, a declarat organizaţia într-un comunicat.

Organizaţia a subliniat că, prin această măsură, îşi reafirmă angajamentul faţă de îndeplinirea acordului şi a subliniat „importanţa rolului mediatorilor în forţarea inamicului sionist să îşi respecte obligaţiile şi să finalizeze implementarea tuturor prevederilor convenite”.

De asemenea, este prevăzută predarea cadavrelor a 28 de ostatici decedaţi, deşi nu a fost confirmat dacă acest lucru se va face simultan sau după întoarcerea supravieţuitorilor, nici dacă mai există cadavre de găsit care nu pot fi predate într-o primă fază.

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) a declarat luni că a eliberat, în total, 148 de ostatici din Fâşia Gaza şi 1.931 de deţinuţi palestinieni din octombrie 2023, în paralel cu noul schimb de prizonieri care are loc în aceste momente în cadrul acordului de încetare a focului.

„Începând de astăzi, echipele CICR vor primi ostaticii reţinuţi în Gaza şi îi vor preda autorităţilor israeliene. Într-o operaţiune separată, echipele CICR vor transfera deţinuţi palestinieni reţinuţi în centre de detenţie israeliene către Gaza şi Cisiordania.

De asemenea, CICR a menţionat că va facilita transferul rămăşiţelor celor decedaţi pentru ca familiile să îi poată înmormânta pe cei dragi cu demnitate”.

