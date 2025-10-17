EDUCAȚIE

Săptămâna Spațiului Cosmic, marcată la Dej

17 octombrie 20250 commentarii

Săptămâna Spațiului Cosmic a fost sărbătorită în cadrul Liceului ”Alexandru Papiu Ilarian” din municipiul Dej prin diferite acțiuni educative de larg interes din partea elevilor. Astfel, elevii claselor liceale au realizat machete, desene și postere inspirate din fascinanta lume a Universului. De asemenea, au vizionat interviuri cu cosmonauți celebri de la NASA și din Coreea de Sud, care au împărtășit experiențele lor uimitoare din misiunile spațiale din anii 2007 și 2008. Activitățile s-au încheiat spectaculos pe terenul de sport al liceului, unde elevii Barla Cătălin și Rareș Mateuț, din clasa a XI-a A, au lansat rachete artizanale construite chiar de ei, folosind propulsie hidraulică. Rachetele au atins altitudini de până la 50 de metri, spre aplauzele și uimirea colegilor din clasele a XI-a A, a IX-a C și a X-a A. Voluntarii invitați din public au avut, la rândul lor, ocazia de a lansa rachete și de a obține rezultate spectaculoase! O săptămână plină de curiozitate, știință și pasiune pentru spațiu — un adevărat succes! Prof. coordonatori: Coroian Călina, Farcaș Silvia și Ardelean Sabin au sprijinit aceste activități educative, coordonând toate demonstrațiile din spațiul cosmic, oferind tuturor clipe minunate de cunoaștere a Universului, completate din plin și la orele de la clasă. A fost o acțiune utilă, care a avut și scopul popularizării experiențelor din timpul misiunilor spațiale, cunoscute de copii mai ales din filmele documentare prezentate în localitate. Tinerii școlii au rămas cu cunoștințe vaste despre spațiul cosmic, scopul organizării acestei săptămâni fiind atins, materialul didactic folosit contribuind la îmbogățirea cunoștințelor legate de spațiul cosmic.
Astfel de activități educative au avut loc zilele trecute și în celelalte unități de învățământ liceal din municipiul Dej,
Szekely Csaba

