Actualitate

Șansa de a schimba o viață, voluntar pentru copiii abandonați. Unde te poți înscrie

1 octombrie 20250 commentarii

Programul educațional pentru copiii instituționalizați din România Ajungem MARI, inițiat de Asociaţia Lindenfel, are nevoie urgent de încă cincisprezece voluntari care să devină prietenii copiilor din Cluj-Napoca, Florești, Gherla Huedin și Turda, anunță organizatorii proiectului. Înscrierile se pot face până în data de 10 octombrie. Sprijinind anual peste 3.500 de copii prin o echipă de 1.300 de voluntari, din București și 28 de județe din țară, Ajungem Mari este cel mai mare program național de susținere a copiilor și tinerilor instituționalizați şi din medii defavorizate.

Inițiatorii programului doresc să-și extindă activitatea și în alte județe, dacă în timpul campaniei de recrutare se înscriu în județele respective cel puțin cincisprezece persoane dornice să fie alături de copiii instituționalizați. Voluntarii își vor petrece trei ore pe săptămână cu copiii și tinerii, în format fizic, oferindu-le ajutor la teme, meditații, sprijin moral și emoțional, șansa la o viață normală și la un viitor mai bun. Vârsta minimă de recrutare este de 16 ani împliniți la data înscrierii în program, fără limită superioară de vârstă. „Nimeni nu merită să fie singur! Mai puțini voluntari înseamnă mai puține șanse pentru copiii și tinerii noștri la educație, la viitor, la o viață mai bună, cu bucurii și experiențe frumoase care să-i modeleze ca adulți. Nu ai nevoie de super puteri ca să fii voluntar, doar de o inimă mare. Ce trebuie să faci în calitate de voluntar? Să fii colegul de joacă și de teme al copiilor, să fii un prieten care le oferă 3 ore pe săptămână, să îi asculți, să fii acel om mare de care duc lipsă. Ce primești tu ca voluntar? Sprijin și îndrumare continuă de la experții noștri, experiențe memorabile, prietenii și recompense de la copii. Bucuria că poți schimba o viață.”, transmite inițiatoarea programului Iarina Taban.

Voluntarii Ajungem MARI sunt în general adulți, studenți sau liceeni care au în comun dorința de a ajuta copiii vulnerabili. Modulul de voluntariat dedicat copiilor și tinerilor aflați în sistemul de protecție – centre de plasament, centre de zi, centre de primire a copilului în regim de urgență, centre maternale, apartamente și case de tip familial – începe pe 1 noiembrie 2025 și se încheie pe 30 iunie 2026, cu opțiunea de a fi prelungit dacă există implicare și dorință. În timpul modulului voluntarii vor participa la ședințe de consiliere, traininguri de formare și alte activități necesare pentru toți cei care ajung să lucreze cu copiii instituționalizați. Acestea sunt etape menite să ajute în procesul de selecție a oamenilor potriviți, care înțeleg angajamentul și sunt deciși să le fie alături copiilor pe termen lung. Oricine își dorește să se alăture poate aplica în programul de voluntariat până pe 10 octombrie: https://www.ajungemmari.ro/devinovoluntar/

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

„Donează o zi de viață”. Clujul se unește prin muzică pentru copiii aflați în suferință

Incendiu la Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu”. 630 de elevi evacuați

Clădirea principală a Bibliotecii Centrale Universitare, închisă din cauza lucrărilor de reabilitare. Unde pot studia studenții

Bărbat din Turda, arestat pentru tâlhărie și furt

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.