Sabău vrea să-și dea demisia de la U Cluj: ”Voi discuta cu conducerea”

4 octombrie 20250 commentarii

Csikszereda a învins-o pe U Cluj cu scorul de 2-1 și a bifat prima victorie din acest sezon. Formația din Miercurea Ciuc a urcat astfel pe locul 14, cu 8 puncte, ieșind temporar din zona periculoasă a clasamentului. În schimb, clujenii rămâne cu 14 puncte și cade pe poziția a 9-a, după un joc lipsit de inspirație.

Imediat după meci, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că intenționează să se despartă de echipă.

”Eu personal voi avea o discuție cu conducerea să reziliem contractul pe cale amiabilă, să găsim o înțelegere”, a declarat tehnicianul, vizibil afectat de forma echipei. Sabău se află pe banca „șepcilor roșii” din august 2023, perioadă în care a obținut rezultate notabile, însă actualul sezon a adus o schimbare radicală în evoluția formației.

Antrenorul a recunoscut că echipa trece printr-o perioadă dificilă și că jucătorii au pierdut încrederea.

”E clar că acești jucători au nevoie de încredere, să fie susținuți… Echipa are nevoie de altceva”, a spus Sabău. El a dezvăluit și că ceruse rezilierea contractului încă din perioada de pregătire, însă clubul nu a dorit atunci să accepte o astfel de decizie, după sezonul excelent anterior.

Sabău a explicat că problemele echipei nu țin doar de rezultate, ci și de atitudine, pregătire și lipsa eficienței în fața porții.

”E greu din 5-6 metri să punem mingea în poartă… Sunt probleme care trebuie rezolvate. Poate e vorba și de pregătire”, a spus acesta. Antrenorul a subliniat că nu vrea să acuze conducerea clubului, ci doar să găsească o soluție pentru binele echipei: ”Nu vreau să se înțeleagă că ei sunt de vină pentru că vreau să reziliem. Nu e importantă persoana mea, trebuie găsite soluții pentru a scoate echipa din această perioadă”, a mai spus Sabău.

