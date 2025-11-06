EDITORIAL

„S-au îndârjit șacalii”. Alegorii în fauna politică românească

6 noiembrie 20250 commentarii

Dacă facem apel la o tradiție intelectuală din spațiul românesc, găsim exemple în ceea ce privește istoria alegorică atunci când vorbim de personaje politice importante ale țării, precum cele din Historia ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir. Faunei politice de astăzi, într-o parte a ei, poate să-i fie aplicat modelul alegoric din lumea fiarelor în descrierea caracterului și a comportamentului politic, a luptei și adversității din spațiul public transformate în alegorii animaliere.

You need to be logged in to view the rest of the content. Te rugam . Nu sunteti inca membru ? Inscrieti-va

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Black Friday: ritualuri ale pieței

Când cyberbullying-ul face regulile copilăriei

La început a fost ideea

Trufia AI

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.