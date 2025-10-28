DECESE

S-a stins MAMA. Priveghiul LUCIEI SĂCELEAN va avea loc miercuri, 29.10.2025

28 octombrie 2025

S-a stins MAMA. Priveghiul

LUCIEI SĂCELEAN

va avea loc miercuri, 29.10.2025, începând cu orele 16, la Capela Veche a Cimitirului Mănăștur,

iar înmormântarea joi, 30.10.2025, de la orele 14, în același loc.

Dumnezeu să îi facă parte cu drepții și să îi numere pașii!

Familia indoliată

