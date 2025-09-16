ECONOMIE

S-a diminuat producția industrială a României

16 septembrie 20250 commentarii

 

Producţia industrială a României s-a diminuat cu 1,3%, ca serie brută, în primele şapte luni ale acestui an faţă de intervalul similar din 2024, iar ca serie ajustată a scăzut cu 0,7%, arată datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS). Conform statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, ca serie brută, au fost consemnate diminuări ale activităţii în industria prelucrătoare (-1,6%) şi industria extractivă (-0,7%). În schimb, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 0,3%. De asemenea, ca serie ajustată, în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, producţia industrială s-a redus cu 0,7%, raportat la intervalul de referinţă, ca efect al scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-0,8%) şi industria extractivă (-0,7%). Pe de altă parte, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 0,9%.

În luna iulie 2025, producţia industrială (serie brută) a crescut faţă de luna precedentă cu 3,8%, ca efect al creşterilor din cele trei sectoare industriale: producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+6,4%), industria extractivă (+5,2%) şi industria prelucrătoare (+3,4%). Ca serie ajustată, în acelaşi interval, scăderea producţiei industriale a fost de 0,3%, ca urmare a scăderilor industriei prelucrătoare (-0,7%) şi
producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-0,5%). În schimb, industria extractivă a crescut cu 1,9%.

Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, producţia industrială (serie brută) a crescut cu 2,7%, datorită creşterilor din industria prelucrătoare (+3,4%) şi industria extractivă (+1,2%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a scăzut cu 2%. Totodată, producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mare faţă de luna corespunzătoare din anul precedent cu 2,3%, susţinută de industria prelucrătoare (+3,1%) şi industria extractivă (+1%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a scăzut cu 2,3%.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Ministrul Muncii: Nicio presiune pe buget la prețul alimentelor

Apicultura românească traversează o situație dramatică!

UBB: Austeritatea pe înțelesul tuturor

Proiectul imobiliar Sanex, pe ultima sută de metri pentru avizare în Comisia de Urbanism

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.