EXTERNE

Rușii au ucis un copil mic la Kiev

8 septembrie 20250 commentarii

 

Rusia a lansat sâmbătă noaptea lovituri aeriene asupra mai multor oraşe din Ucraina; unul din atacuri a produs distrugeri mari unor clădiri din Kiev, ucigând trei oameni, printre care un copil de numai un an. Presa locală a preluat informaţii ale forţelor armate ucrainene care au raportat un val de sute de drone şi rachete de croazieră ruseşti.

Despre copilul mort în capitală a comunicat primarul Vitali Kliciko; o altă victimă a dronelor ruseşti era o femeie tânără. Anterior, edilul semnalase moartea unei femei în vârstă într-un adăpost antiaerian, tot în cartierul Darniţki, la est de râul Nipru.

El a anunţat că s-a produs un incendiu şi la sediul guvernului Ucrainei, transmite Reuters.

Aceeaşi agenţie consemnează pentru Kiev un bilanţ de 18 răniţi, printre care o gravidă.

Explozii au avut loc şi la Odesa, Harkov, Dnipro, Zaporojie şi Krivoi Rog. Guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Chiper, a declarat că în reşedinţa regiunii au fost lovite locuinţe şi infrastructuri civile. În Zaporojie ţinta a fost o zonă industrială, iar în Krivoi Rog au fost atinse mai multe locuri chiar în oraş. În Kremenciuk, în centrul Ucrainei, s-au auzit zeci de deflagraţii şi s-a întrerupt curentul în mai multe zone, conform primarului Vitali Maleţki.

Apărarea antiaeriană din Rusia a raportat, potrivit agenţiei de presă ruse RIA, preluată de Reuters, că a doborât sâmbătă noaptea 69 de drone ucrainene.

Moscova nu a comentat imediat atacurile din Ucraina.

Atât ruşii, cât şi ucrainenii susţin că atacurile lor aeriene nu vizează civilii.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Deţinuţii sunt invitaţi să citească pentru a fi eliberaţi mai devreme din închisori

Italia: Uriaşul scandal al ‘site-urilor sexiste’ declanşează un ‘MeToo digital’

Ventuzele și lipitorile sunt binevenite în spitalele din Turcia

Premierul japonez Shigeru Ishiba a demisionat

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.