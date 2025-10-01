EXTERNE

Rusia susţine planul preşedintelui Trump pentru Fâşia Gaza

1 octombrie 20250 commentarii

 

Reuters

Kremlinul a declarat marţi că susţine planul de pace pentru Fâşia Gaza al preşedintelui american Donald Trump şi speră că propunerea va pune capăt conflictului declanşat de atacul comis pe 7 octombrie 2023 de Hamas împotriva Israelului.


„Kremlinul susţine şi salută întotdeauna toate eforturile preşedintelui Trump de a pune capăt acestei tragedii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul unei conferinţe de presă.

Propunerea preşedintelui Trump, care beneficiază de sprijinul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, prevede un armistiţiu imediat, retragerea treptată a armatei israeliene, eliberarea completă a ostaticilor în schimbul eliberării a sute de deţinuţi palestinieni şi trimiterea de ajutor umanitar prin intermediul ONU.

