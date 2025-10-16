EVENIMENT

România vrea un rol decisiv în viitorul buget european

16 octombrie 20250 commentarii

Viitorul Cadru Financiar Multianual (CFM) al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034 a fost subiectul unei dezbateri cheie organizate miercuri de Comisia pentru Afaceri Europene din Parlamentul României, în parteneriat cu Europuls – Centrul de Expertiză Europeană.

Deputatul clujean liberal Ovidiu Cîmpean spune că obiectivul principal al României este de a fi printre statele care modelează activ noul buget european. În acest scop, Ovidiu Cîmpean, desemnat raportor al Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul României, a anunțat o amplă campanie de consultare directă în toată țara, vizând comunitățile locale, universitățile, ONG-urile și mediul de afaceri.

Această consultare timpurie urmărește clarificarea și consolidarea poziției României în negocierile de la Bruxelles și, concomitent, promovarea fondurilor europene și pregătirea terenului pentru noile programe de finanțare și pentru cadrul național 2028–2034.

Propunerile cheie pentru viitorul buget european includ:  Politicii de Coeziune și a Politicii Agricole Comune ca piloni separați în viitorul CFM; simplificarea regulilor: mai puține programe, reguli comune și costuri simplificate; introducerea de măsuri de coeziune pentru toate fondurile europene, inclusiv pentru programe competitive (Orizont Europa, Piața Unică, etc.), pentru a preveni concentrarea finanțării doar în anumite state membre; includerea unui proiect major de infrastructură: Trenul de mare viteză pe ruta Oradea – Constanța (prin Cluj-Napoca, Alba Iulia, Sibiu, Brașov, Ploiești și București) ca axă strategică de conectivitate; accelerarea Tranziției Verzi și a neutralității climatice în orașele României, cu punerea în prim-plan a proiectului M100 HUB.

„Prin aceste dezbateri, România își afirmă un rol activ și responsabil în construcția bugetului european. Nu doar reacționăm, ci contribuim la definirea unei Europe mai echilibrate, mai sustenabile și mai aproape de cetățenii săi,” a transmis deputatul Ovidiu Cîmpean.

La dezbatere au participat și au adus contribuții valoroase Dragoș Pîslaru (ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene), Mara Roman (șefa adjunctă a Reprezentanței Comisiei Europene în România), Roberta Anastase (membră în CA al BNR) și Clara Staicu (secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe), alături de numeroși experți și reprezentanți ai societății civile și mediului privat.

