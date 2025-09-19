Actualitate

România – UBB Cluj, pe podium la competiţia internaţională Lady Woods Golf din Italia

19 septembrie 20250 commentarii

Echipa Facultății de Educație Fizică și Sport a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a devenit vicecampioana competiţiei internaţională Lady Woods Golf, desfăşurată în perioada 11–16 septembrie 2025, la Montesilvano / Pescara (Italia), anunță reprezentanții UBB.

Evenimentul a reunit 225 de participante din cincisprezece ţări europene, confirmând caracterul său de mare anvergură europeană. România a fost reprezentată de Teodora Țubera-Mazilescu, Andreea Andrada Bocănici, Stephanie Renata Chelemen, Alice Abraham, Cristina-Alexandra Bișag, Ana Covalciuc, Bianca –Teodora Stoica, Georgiana Cornelia Jid, Virginia Mîrza, Andreea Cristina Biriș, Mara Adina Gabriela, Irina-Alexia Trifu, Larisa Palage, Maria-Nadira Tulbure, Lara Federico.

Cu acestă ocazie, coordonatorul echipei, lect. Univ. Dr. Alexandru Gherman, prodecan al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a UBB, afirmă: „Echipa României a fost la un pas de câștigarea locului 1, diferența față de echipa câștigătoare fiind una foarte mică, ceea ce demonstrează nivelul ridicat de pregătire și implicare al studenților și cadrelor didactice de la Universitatea Babeș-Bolyai. E o performanță absolut remarcabilă și le felicităm pe campioanele noastre”.

Proiectul Lady Woods Golf, coordonat de Beach Golf Sport Association şi finanţat de Uniunea Europeană, promovează implicarea femeilor în sport și în roluri de leadership, practica sportului inovator WeGolf, utilizarea spațiilor verzi urbane pentru mișcare și recreere, precum și construirea unei rețele internaționale de sportive și viitoare lideri. Evenimentul este parte a unui proiect european coordonat de Beach Golf Sport Association și finanțat de Uniunea Europeană, având ca obiective: implicarea femeilor în sport și în roluri de leadership; promovarea practicii sportului inovator WeGolf, sigur și accesibil; utilizarea spațiilor verzi urbane pentru mișcare, recreere și integrare socială; construirea unei rețele internaționale de sportive și viitoare lideri. Interacțiunea dintre participante nu s-a limitat la jocul din teren, ci a continuat și în afara competiției, favorizând schimburi de experiență și consolidarea unor conexiuni durabile între sportive, care dau o valoare educativă și socială aparte proiectului, potrivit reprezentanților UBB.

sursă foto: UBB

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Anunț de începere a implementării proiectului societății KIATO DESIGN SRL

Peste 50 de profesori voluntari au predat elevilor spitalizați la Cluj

Biblioteca Academiei Române: Conferința „Ștefan cel Mare, europeanul”

Inflația în România: de trei ori mai mare decât media din UE

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.