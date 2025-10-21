ECONOMIE

România trece la ora de iarnă

În noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, România trece la ora de iarnă. Astfel ora 04:00 va deveni ora 03:00.

Activitatea de transport feroviar din România va trece, începând cu 26 octombrie 2025, la ora Europei Orientale (EET), respectiv ora 04:00 va deveni ora 03:00. În noaptea de 25/26 octombrie 2025, trenurile de călători și de marfă vor fi expediate conform orei oficiale de vară, până la ora 04:00, care, odată cu schimbarea orei, va deveni ora 03:00.

Trenurile aflate în circulație la momentul modificării vor opri, de regulă, în prima stație destinată opririi călătorilor, urmând să-și reia mersul conform noii ore a Europei Orientale.

Trenurile care se vor afla în apropierea destinației vor continua parcursul până la stația finală, fără oprire prelungită.

Trenurile de marfă vor circula conform planificării operative stabilite.

Având în vedere că și statele vecine aplică trecerea la ora Europei Orientale, trenurile internaționale vor respecta orarul prevăzut în mersul de tren în vigoare.

