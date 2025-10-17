SOCIAL

România produce mai multe deşeuri alimentare decât Spania sau Ţările de Jos

17 octombrie 2025

În anul 2023, în Uniunea Europeană s-au irosit aproximativ 130 de kilograme de alimente pe cap de locuitor, iar în total, blocul comunitar a generat 58,2 milioane de tone de deşeuri alimentare, inclusiv părţi comestibile şi necomestibile, în creştere cu 0,7% faţă de situaţia din 2022 (57,8 milioane de tone), arată datele publicate joi de Eurostat.

Deşeurile menajere au reprezentat mai mult de jumătate din totalul deşeurilor alimentare (53%), echivalentul a 69 kg pe locuitor. Restul de 47% au fost deşeuri create de-a lungul lanţului de aprovizionare cu alimente: 19% de fabricarea de produse alimentare şi băuturi (24 kg pe locuitor), 11% de restaurante şi servicii alimentare (14 kg pe locuitor), 10% în producţia primară (12 kg pe locuitor) şi 8% în comerţul cu amănuntul şi alte tipuri de distribuţie de alimente (10 kg pe locuitor).

În rândul statelor membre UE, cele mai mari cantităţi de deşeuri alimentare au fost generate în: Germania (10,9 milioane de tone), Franţa (9,7 milioane de tone), Italia (8,1 milioane de tone), Polonia (4,6 milioane de tone) şi România (3,4 milioane de tone).

Datele Eurostat arată că România produce mai multe deşeuri alimentare decât Spania (3,1 milioane de tone) sau Ţările de Jos (2,08 milioane de tone).

