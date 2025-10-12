SPORT

România învinge Austria pe Arena Naţională

12 octombrie 20250 commentarii

Naţionala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au revenit pe locul al treilea în grupa H, cu 10 puncte, Austria conduce, cu 15 puncte, iar Bosnia e a doua, cu 13 puncte.

ROMÂNIA: I. Radu – Raţiu, M. Popescu (V. Ghiţă 72), Burcă, Chipciu – V. Dragomir, M. Marin, Hagi – Man, Bîrligea (L. Munteanu 88), Mihăilă. SELECŢIONER: Mircea Lucescu

AUSTRIA: Schlager – Posch, Lienhart, Alaba, Mwene (Prass 65) – Laimer, Seiwald – Schmid (Schopf 86), Baumgartner (Grillitsch 65), Sabitzer – Gregoritsch (Florucz 86). SELECŢIONER: Ralf Rangnick

Cartonaşe galbene: Burcă 53. Mihăilă 67 / Baumgartner 7, Schmid 47. Mwene 56, Alaba 81

Arbitri: Davide Massa – Filippo Meli, Stefano Alassio – Simone Sozza

Arbitri VAR: Michael Fabbri – Rosario Abisso (toţi din Italia)

