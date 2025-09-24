SĂNĂTATE

Rogobete nu l-ar supăra pe Trump

24 septembrie 20250 commentarii

Am solicitat un punct de vedere avizat referitor la paracetamol

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi că a cerut Agenţiei Naţionale a Medicamentului un punct de vedere cu privire la reacţiile secundare ale paracetamolului, după ce preşedintele american Donald Trump a sfătuit femeile însărcinate să nu ia acest medicament pentru că este „probabil asociat cu un risc foarte crescut de autism”.

„Am văzut declaraţia domnului preşedinte, nu mă pronunţ asupra declaraţiei dânsului. Am solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului un punct de vedere avizat, studiile recente în vigoare şi sigur că voi face o declaraţie şi un răspuns ferm pentru această situaţie. Acum nu am un răspuns clar”, a spus Rogobete la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că până în acest moment nu i s-a atras atenţia din partea specialiştilor cu privire la acest subiect.

„Cred că rezultatele ştiinţifice şi studiile de specialitate pot demonstra dacă există sau nu există o legătură între paracetamol şi o serie de reacţii adverse. După cum bine cunoaştem, toate medicamentele au şi reacţii adverse, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, dar este nevoie de studii ştiinţifice suplimentare pentru a putea arăta, dovedi acest lucru”, a afirmat acesta.

Întrebat ce recomandă oamenilor după declaraţiile fără dovezi făcute de Donald Trump, ministrul Sănătăţii a răspuns: „Nu ştim dacă sunt fără dovezi sau nu. Din acest motiv, am solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului să facă o evidenţă cu cele mai recente studii în domeniu. Dacă există studii care demonstrează acest lucru şi aceste studii nu mai recomandă consumul de paracetamol, cel mai probabil că şi producătorul îl va retrage de pe piaţă, nu va trebui să luăm noi o decizie din acest punct de vedere. Aşteptăm analiza ANM şi apoi putem discuta în cunoştinţă de cauză”, a conchis Alexandru Rogobete.

Luni, preşedintele american Donald Trump a sfătuit insistent femeile însărcinate să nu ia paracetamol (Tylenol în SUA), spunând că acesta este „probabil asociat cu un risc foarte crescut de autism”, comentarii condamnate de specialiştii în această tulburare complexă cu un spectru foarte larg, notează AFP.

Agenția Europeană a Medicamentului: Paracetamolul poate fi utilizat în siguranță în timpul sarcinii

Paracetamolul poate fi utilizat în singuranță de femei în timpul sarcinii, neexistând dovezi noi care să modifice această recomandare, a anunțat marți, într-un comunicat, Agenția Europeană a Medicamentului, instituția care autorizează utilizarea medicamentelor în Europa.

„Sfatul nostru se bazează pe o evaluare riguroasă a datelor științifice disponibile și nu am găsit nicio dovadă că administrarea de paracetamol în timpul sarcinii provoacă autism la copii”, a subliniat Steffen Thirstrup, directorul medical al Agenției Europene a Medicamentului.

„Paracetamolul rămâne o opțiune importantă pentru tratarea durerii sau a febrei la femeile însărcinate”, a adăugat oficialul.

Reacția Agenției Europene a Medicamentului vine ca urmare a afirmației făcute cu o zi înainte de președintele SUA, Donald Trump, care a catalogat analgezicul utilizat pe scară largă drept cauză a autismului.

Numeroase date colectate de la femei însărcinate care au utilizat paracetamol în timpul sarcinii nu indică niciun risc de malformații la fătul în curs de dezvoltare sau la nou-născuți, arată reprezentanții Agenției Europene a Medicamentului.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Cluj4Home: Zece noi locuințe pentru relocarea familiilor din Pata-Rât

Piața suplimentelor alimentare din România: 726 de milioane de euro

Magistrații ocolesc funcțiile de conducere

1 milion de euro pentru modernizarea Palatului Copiilor Cluj. Ce dotări s-au făcut

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.