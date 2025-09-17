EXTERNE

Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani

Actorul, regizorul şi producătorul Robert Redford, întruchiparea starului hollywoodian carismatic şi totodată un susţinător influent al filmului independent prin intermediul Institutului Sundance, a murit la vârsta de 89 de ani, a relatat The New York Times, citând-o pe agenta sa.

Vedeta a decedat marţi la reşedinţa sa din Sundance, în munţii din Utah, înconjurat de cei dragi, a declarat Cindi Berger, CEO al agenţiei de relaţii publice Rogers & Cowan PMK. Berger a adăugat că actorul a murit în somn, fără a preciza cauza morţii.

Considerat iniţial „doar un alt blond din California”, Redford s-a făcut remarcat prin farmecul său personal, impunându-se timp de o jumătate de secol drept unul dintre cei mai valoroşi actori din industrie şi una dintre cele mai recunoscute şi iubite vedete de cinema din întreaga lume.

El a făcut inimile să bată mai repede în roluri romantice precum „Out of Africa”, a abordat politica în „The Candidate” şi „All the President’s Men” şi şi-a ironizat imaginea de „băiat de aur” în roluri precum cel al unui fost campion de rodeo alcoolic în „The Electric Horseman” sau al unui milionar de vârstă mijlocie care oferă bani pentru sex în „Indecent Proposal”.

A folosit milioanele câştigate pentru a lansa, în anii 1970, Institutul şi Festivalul Sundance, promovând cinematografia independentă cu mult înainte ca filmele mici şi neconvenţionale să ajungă la modă.

Nu a câştigat niciodată Oscarul pentru cel mai bun actor, însă debutul său ca regizor – drama de familie „Ordinary People”(1980) – a fost recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun film şi pentru cel mai bun regizor.

