Rezultat catastrofal pentru România în amicalul cu Canada

6 septembrie 20250 commentarii

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a declarat, vineri seara, după înfrângerea cu 3-0 suferită în meciul amical cu selecţionata Canadei, că rezultatul este unul ruşinos, însă consideră că jocul nu a fost catastrofal şi că nu are niciun motiv de îngrijorare.

„În primul rând este un rezultat ruşinos, nu poţi să spui la 3-0… Dacă e să luăm rezultatul, pentru cineva din afară care nu a văzut meciul, se poate spune că a fost catastrofal jocul. Însă lucrurile nu au stat aşa, pentru că eliminând cele trei goluri, echipa naţională a jucat bine, a arătat o bună dispoziţie fizică. Din păcate nu am fost atât de exigenţi cu noi înşine în duelurile individuale. Va trebui să extragem din acest joc nişte învăţăminte. Eu nu am niciun motiv de îngrijorare”, a spus tehnicianul în conferinţa de presă de la finalul partidei.

„Am întâlnit o echipă foarte puternică, cu jucători care numai canadieni nu erau. Dar jucători cu nişte calităţi deosebite, cu viteză, cu tehnică. Ei sunt şi mai motivaţi pentru că se pregătesc pentru Cupa Mondială unde sunt calificaţi (n.r. – Canada e calificată la CM 2026 din postura de ţară organizatoare). Pe când motivaţia noastră este legată doar de meciul cu Cipru care urmează. Din păcate suntem în situaţia în care avem un singur vârf, pentru că ceilalţi fie nu joacă, fie au echipe. Şi cu Louis Munteanu s-a întâmplat la încălzire. Doctorul spune că el a simţit o durere musculară puternică, dar mâine se va şti ce are”, a adăugat selecţionerul.

Mircea Lucescu s-a arătat mulţumit de evoluţia Virgil Ghiţă şi Alexandru Dobre, jucători pe care nu i-a mai folosit până acum.

„Eliminând greşelile astea de la goluri, care n-ar fi trebuit să se întâmple la un asemenea nivel, starea fizică a jucătorilor şi disponibilitatea lor la joc mi se par în regulă şi sunt convins că vom face un meci bun în Cipru. Asta e tot. Acum a fost un test. Am văzut şi alţi jucători… Dobre s-a comportat bine, la fel şi Ghiţă. Ei sunt un câştig pentru echipa naţională. Apoi am dat şansa şi altor jucători să intre pentru a-i proteja pe jucătorii cei mai solicitaţi în perspectiva meciului cu Cipru”, a precizat el.

Antrenorul susţine că portarul Horaţiu Moldovan, care a greşit grav la golul doi primit de echipa naţională, nu va mai repeta eroarea şi că nu este niciun risc să îl folosească şi în partida cu Cipru de marţi din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

„La golul doi e o greşeală, pentru că un portar nu poate să dribleze în faţa porţii. În lateral se mai întâmplă, dar în faţa porţii în niciun caz. Pesemne Moldovan s-a relaxat, a fost prea încrezător, asta a fost. El sigur că va rămâne în poartă pentru meciul cu Cipru, el trebuie să se revanşeze pentru gafa pe care a făcut-o azi şi pentru nesiguranţa arătată. Pentru că şi la golul trei a avut parte (n.r. – din vină). El e un portar de mare valoare, dar azi nu a fost cum trebuia. Puteam să jucăm şi cu alt portar, dar încă sunt unele probleme la construcţia jocului şi cine vine trebuie să se adapteze, să nu joace la întâmplare. Nu e niciun risc să jucăm tot cu Moldovan, o să vedem, o să mai discut şi mâine cu el. Eu nu cred că e momentul să pedepsesc un portar pentru greşeala făcută. A doua nu o va mai face”, a explicat Lucescu.

Naţionala de fotbal a României a fost învinsă fără drept de apel de echipa Canadei, cu scorul de 3-0 (2-0), vineri seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un meci amical.

Canada, una dintre gazdele Cupei Mondiale de anul viitor, la care tricolorii încă mai speră să se califice, s-a impus prin golurile marcate de Jonathan David (11), Ali Ahmed (22) şi Niko Sigur (77).

România va juca următorul meci marţi, contra Ciprului, la Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, iar tricolorii nu au voie să facă niciun pas greşit pentru a spera la calificare.

