Reuniunea de la Paris a Coaliției Voinței: Ucraina ar putea primi garanții clare de securitate

3 septembrie 20250 commentarii

Reuniunea de joi de la Paris a Coaliției Voinței, formată din aproximativ 30 de țări, va ‘clarifica’ angajamentul europenilor în cadrul garanțiilor de securitate pentru Ucraina, în așteptarea contribuției americane, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte, citat de Reuters și AFP.

‘Mă aștept să am mâine, sau la scurt timp după aceea, o idee clară despre ceea ce putem realiza la nivel colectiv’ pentru a garanta securitatea Ucrainei, a declarat el reporterilor. ‘Aceasta înseamnă că putem interacționa și mai profund cu americanii pentru a vedea cu ce anume doresc să contribuie în ceea ce privește participarea lor’, a adăugat el, într-o conferință de presă cu președintele Estoniei, Alar Karis, la sediul NATO din Bruxelles.

Europenii vor confirma joi, în timpul unei reuniuni la Paris și prin videoconferință, că sunt ‘gata’ să acorde garanții de securitate Ucrainei și așteaptă acum ‘sprijin’ concret din partea americanilor, a anunțat președinția franceză.

Coaliția Voluntarilor reunește aproximativ 30 de țări, în principal europene, gata să ofere sprijin armatei ucrainene sau chiar să desfășoare trupe în Ucraina odată ce se va ajunge la un armistițiu, pentru a descuraja Rusia de la orice altă agresiune.

Însă unele dintre aceste state și-au manifestat ezitarea, în așteptarea contribuției Statelor Unite, pe care mai multe țări europene o consideră esențială înainte de orice angajament din partea lor.

Președintele american Donald Trump a promis la 18 august că Statele Unite vor fi alături de europeni, ca parte a acestor garanții de securitate pentru Ucraina, care ar trebui să fie implementate după un armistițiu sau un acord de pace, la care nu s-a ajuns încă.

Această ‘plasă de siguranță’ americană sau ‘backstop’ ar putea lua diverse forme – informații, sprijin logistic, comunicații – președintele american excluzând trimiterea de trupe terestre americane.

Această promisiune a lui Donald Trump a facilitat discuțiile de partea europeană și a atras mai ușor anumite țări la această inițiativă, a explicat o sursă diplomatică de la Bruxelles, citată de AFP.

Președintele francez și prim-ministrul britanic Keir Starmer vor coprezida întâlnirea de joi. Rutte va participa și el, dar de la distanță. Miniștrii apărării implicați urmau să se întâlnească miercuri prin videoconferință pentru a se pregăti pentru întâlnire.

În cadrul conferinței de presă de la Bruxelles, Rutte a încercat să-i asigure pe membrii est-europeni ai NATO că orice resurse dedicate garanțiilor de securitate pentru Ucraina nu vor slăbi apărarea alianței militare occidentale împotriva Rusiei pe flancul său estic.

‘Trebuie să evităm diluarea prea mare a resurselor noastre, iar asta înseamnă că trebuie să analizăm întotdeauna care va fi impactul asupra planurilor (de apărare) ale NATO’, a spus el.

De altfel, cu o zi înainte, Rutte a cerut țărilor NATO să investească mai multe resurse pe fondul unei amenințări în creștere a Rusiei, ale cărei progrese tehnologice i-ar permite să lovească Madridul cu o rachetă la doar ‘cinci sau zece minute’ după ce a lovit flancul estic al Alianței.

‘Cu ultima tehnologie rusească în domeniul rachetelor, de exemplu, diferența actuală dintre Lituania, aflată în prima linie, și Luxemburg, Haga sau Madrid, este de cinci până la zece minute. Acesta este timpul necesar pentru ca această rachetă să ajungă în aceste părți ale Europei’, a declarat marți Rutte într-o conferință de presă la Luxemburg, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul luxemburghez, Luc Frieden, și cu ministrul său al apărării, Yuriko Backes, potrivit EFE.

Rutte a avertizat la întâlnire că cheltuielile suplimentare pentru apărare sunt esențiale pentru ‘menținerea forței’ Alianței. În acest sens, liderii aliați au convenit în această vară, la summitul lor de la Haga, să își sporească investițiile militare la 5% din produsul intern brut (PIB).

‘Facem asta pentru că amenințarea rusă crește în fiecare zi. Să nu fim naivi în această privință. Acest lucru ar putea afecta într-o zi și Luxemburgul și țara mea, Olanda… Suntem cu toții în siguranță acum. Credem că suntem departe de Rusia, dar suntem foarte aproape’, a argumentat el.

Astfel, el a afirmat că ‘suntem cu toții sub amenințarea directă a rușilor; suntem cu toții pe flancul estic. Acum, fie că locuiți la Londra sau la Tallinn, deja nu mai contează’.

În acest sens, el a dat asigurări că Statele Unite sunt ‘absolut angajate’ față de NATO și a confirmat că amenințarea rusă este o ‘amenințare pe termen lung pentru întreaga Alianță’.

‘Știm că Rusia este o amenințare pe termen lung pentru Alianță. În acest moment, există o acumulare uriașă a forțelor armate și a armatei ruse, nu doar pentru a organiza aceste defilări la Moscova, ci și pentru a le pune în aplicare’, a comentat Rutte. ‘Și le pun în aplicare chiar acum, în Ucraina, și le-ar putea folosi în alte locuri. Prin urmare, este esențial ca descurajarea noastră să fie de așa natură încât (Rusia) să nu încerce niciodată să atace NATO’, a continuat el.

Rutte l-a felicitat din nou pe Trump pentru ‘faptul că preia cu adevărat conducerea în privința tuturor eforturilor de pace din Ucraina’.

‘Președintele Trump a făcut din încheierea acestui război brutal o prioritate absolută. Din februarie, a deblocat situația cu Putin și a purtat conversații telefonice cu acesta’, a amintit Rutte, adăugând că ‘acum câteva săptămâni, Trump s-a angajat ca Statele Unite să participe la garanțiile de securitate pentru Ucraina’. AGERPRES

