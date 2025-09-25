ADMINISTRAȚIE

Reuniune NATO de rang înalt la Divizia 4 Infanterie „Gemina” din Cluj

25 septembrie 20250 commentarii

Divizia 4 Infanterie „Gemina” din Cluj-Napoca găzduiește, în aceste zile, cea de a 42-a Reuniune a Comitetului de Coordonare al Grupului Multinațional CIMIC, structură NATO dedicată cooperării civil-militare. Evenimentul reunește reprezentanți ai statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice, România deținând președinția rotativă a comitetului în perioada 2025–2026.

La deschiderea oficială a reuniunii a participat și prefectul județului Cluj, doamna Maria Forna, ocazie cu care a transmis un mesaj de bun venit participanților și a subliniat importanța colaborării între structurile civile și cele militare, într-un context internațional marcat de provocări complexe.

„Găzduirea celei de-a 42-a Reuniuni a Comitetului de Coordonare al Grupului Multinațional CIMIC reprezintă nu doar o mândrie pentru județul nostru, ci și o recunoaștere a rolului strategic pe care România îl joacă în cadrul Alianței Nord-Atlantice, cu atât mai mult cu cât țara noastră deține președinția rotațională a acestui important for în perioada 2025-2026.

Ne aflăm într-un loc cu o profundă rezonanță istorică și militară – sediul Comandamentului Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, o structură de elită a Armatei României și un pilon de stabilitate în această regiune. Prezența dumneavoastră aici, experți de înalt nivel în cooperarea civil-militară, consolidează prestigiul acestei unități, al orașului și al întregului județ. Conceptul de CIMIC – cooperarea civil-militară – a depășit de mult sfera unei simple doctrine militare. Într-o lume marcată de provocări complexe și interconectate, de la crize umanitare și dezastre naturale la amenințări hibride, colaborarea strânsă între componenta militară și cea civilă a devenit esențială pentru asigurarea securității, rezilienței și, în cele din urmă, a prosperității societăților noastre.

În calitate de prefect, rolul meu este tocmai acela de a fi o punte de legătură, de a asigura coerența acțiunilor instituțiilor statului pentru binele cetățenilor. Vă pot mărturisi că, la nivelul județului Cluj, colaborarea cu partenerii noștri militari este una excelentă, constantă și bazată pe încredere reciprocă. Fie că vorbim despre gestionarea unor situații de urgență, despre exerciții comune sau despre sprijinul oferit comunităților locale, am găsit mereu în Armata României un partener de nădejde”, a declarat prefectul Maria Forna.

În cadrul reuniunii, organizată în prezența Generalului de brigadă Cornel-Traian Scurt, președintele Comitetului de Coordonare CIMIC, și a Generalului de brigadă Bogdan Cernat, comandantul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, s-au desfășurat sesiuni de lucru axate pe consolidarea mecanismelor de cooperare civil-militară în cadrul NATO.

Prefectul Clujului a subliniat, totodată, relația excelentă de colaborare pe plan local între instituțiile civile și structurile militare, în special în domenii precum gestionarea situațiilor de urgență sau sprijinul acordat comunităților locale.

 

