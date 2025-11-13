ADMINISTRAȚIE

Rețea inteligentă de gaze naturale în trei sate ale comunei Geaca

13 noiembrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj a emis autorizația de construire în vederea introducerii unei rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în satele Geaca, Lacu și Legii din comuna Geaca.

Investiția prevede realizarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale pe o lungime totală de 26,5 km, care va acoperi integral satele Geaca, Lacu și Legii.

În total vor fi realizate 429 de branșamente la consumatorii casnici și instituțiile publice de pe raza localităților, întreaga rețea urmând a fi racordată la rețeaua de distribuție a gazelor naturale existentă în satul Sucutard.

Valoarea totală a lucrărilor este de peste 13,2 milioane de lei, din care circa 12,5 milioane lei sunt prevăzuți prin programul național de investiții „Anghel Saligny”, restul sumei fiind asigurată de administrația locală.

Viitorul sistem de distribuție a gazelor naturale din comuna Geaca va fi unul performant, fiecare branșament având montat un contor inteligent care va măsura debitul și-l va transmite la distanță. Prin intermediul acestui sistem se urmărește eficientizarea comportamentului de consum al utilizatorilor rețelei, în vederea asigurării unui serviciu eficient, sigur, de înaltă calitate și cu pierderi cât mai reduse.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Lucrări de întreținere pe drumul către pârtia de schi din Feleacu

Trei poduri reabilitate în Caps, inclusiv accesul spre tabăra de copii

Două comune clujene își vor produce singure energia electrică din surse regenerabile

IPJ Cluj obține un important imobil din zona centrală a municipiului Cluj-Napoca

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.