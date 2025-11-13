POLITICĂ

Remus Lăpuşan: România redevine grânarul Europei

13 noiembrie 20250 commentarii

Deputatul Remus Lăpuşan a susţinut, în plenul Camerei Deputaţilor, o declaraţie politică prin care a evidenţiat progresele semnificative realizate de agricultura românească în ultimii ani, subliniind faptul că România şi-a recâştigat locul de lider regional şi european în producţia agricolă.

Potrivit acestuia, ţara noastră ocupă în prezent primul loc în Uniunea Europeană la exportul de cereale, depăşind state cu tradiţie agricolă puternică, precum Franţa, Germania sau Polonia. În acelaşi timp, sectorul agroalimentar românesc înregistrează recorduri istorice în comerţul cu carne şi animale vii, un semn clar al competitivităţii şi al efortului depus de fermierii români.

„Aceste rezultate nu sunt întâmplătoare. Ele reflectă investiţiile constante din ultimii ani în modernizarea fermelor, în dezvoltarea infrastructurii de irigaţii, în digitalizarea proceselor agricole şi în accesul mai facil la fonduri europene. Totodată, sunt dovada muncii şi rezilienţei fermierilor români, care, în pofida provocărilor climatice şi economice, au reuşit să transforme agricultura într-un motor real de creştere şi export”, a declarat deputatul Remus Lăpuşan.

A subliniat că Ministerul Agriculturii a reuşit, prin programe precum Legume în spaţii protejate, Investalim sau schemele de sprijin pentru irigaţii şi energie, să ofere fermierilor instrumente concrete de dezvoltare. „Faptul că România şi-a menţinut capacitatea de export chiar şi în anii agricoli dificili este dovada unei viziuni pe termen lung şi a unei colaborări eficiente între autorităţi şi mediul agricol”, a adăugat Lăpuşan.

Deputatul clujean a accentuat şi importanţa consolidării acestor rezultate prin investiţii continue în infrastructura rurală, depozitare, procesare şi transport. „Succesul agriculturii româneşti este un motiv de mândrie naţională, dar şi o responsabilitate. Trebuie să facem pasul următor, acela de a exporta nu doar materii prime, ci şi produse finite cu valoare adăugată, astfel încât fermierii şi procesatorii români să beneficieze pe deplin de munca lor”, a afirmat acesta.

Remus Lăpuşan a subliniat că România are potenţialul de a deveni nu doar grânarul Europei, ci şi un centru al inovaţiei şi sustenabilităţii în domeniul agroalimentar. „Pentru aceasta, este nevoie de predictibilitate legislativă, stabilitate fiscală şi sprijin constant pentru tinerii fermieri, care reprezintă viitorul agriculturii noastre”, a precizat parlamentarul PSD.

„Agricultura românească merită respectul şi recunoaşterea tuturor. Ea asigură hrana, locurile de muncă şi echilibrul economic al comunităţilor rurale. Performanţa din prezent trebuie transformată într-un model de dezvoltare durabilă, bazat pe parteneriat, profesionalism şi responsabilitate. România şi-a recâştigat locul pe harta agricolă a Europei, iar datoria noastră este să consolidăm acest succes”, a concluzionat deputatul Remus Lăpuşan.

