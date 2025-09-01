SPORT

Remiză în derby-ul clujean al Superligii feminine

1 septembrie 20250 commentarii

Etapa a doua a Superligii feminine de fotbal a programat în weekendul trecut derby-ul clujean între U Olimpia și Atletic Olimpia Gherla, meci disputat pe o ploaie mocănească, pe gazonul  sintetic de la IclodArena. Întâlnirea a trezit un interes mare, oaspetele având o numeroasă și activă galerie venită de la Gherla. Fotbalistele pregătite din această vară de cunoscutul tehnician clujean Mirel Albon i-au răsplătit pe inimoșii suporteri și au deschis scorul în minutul 42 prin incisiva Mihaela Ciolacu. Gazdele au reușit să egaleze prin Erin van Dolden, care a marcat în minutul 63.

Remarcăm ambiția jucătoarelor din Gherla, care după eșecul din prima  rundă cu Gloria 2018 Bistrița au forțat victoria, dar și punctul obținut în deplasare este bun, mai ales în fața unei  multiple campioane a României. Pentru Atletic Olimpia urmează o partidă mai ușoară pe teren propriu cu ultima clasată Vasas Femina Odorheiul Secuiesc, în timp ce studentele se deplasează la Bistrița, unde  vor avea o  misiune mai grea în fața celor de la Gloria 2018.

În clasament conduce CSM Alba Iulia, cu 6  puncte. U Olimpia ocupă locul 5,  cu 2 puncte, iar Atletic Olimpia se află pe locul 7, cu un singur punct.

Szekely Csaba

