Remiză dramatică la Craiova

27 septembrie 20250 commentarii

Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu Dinamo Bucureşti, 2-2 (1-1), vineri seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 11-a a Superligii de fotbal.

Dinamo a marcat prima, prin Alexandru Musi (16), care a reluat în plasă mingea trimisă în bară de Stipe Perica, la centrarea lui Raul Opruţ. Universitatea a egalat imediat, prin portughezul Samuel Teles (20), lansat în careu de Ştefan Baiaram.

Liderul a preluat conducerea imediat după pauză, prin fundaşul croat Juraj Badelj (49), cu o lovitură de cap, la un corner executat de Alexandru Cicâldău. Dinamo a smuls egalul într-un final în care a avut superioritate numerică, marcând cu şansă prin Alexandru Mihai Pop (90), după ce mingea a fost respinsă de portarul Pavlo Isenko în Badelj.

În min. 65, Daniel Armstrong şi Nicuşor Bancu s-au lovit reciproc la un duel, însă numai craioveanul a fost eliminat, la sesizarea arbitrajului video.

Universitatea şi-a creat câteva ozazii notabile până la eliminarea lui Bancu, însă Assad Al Hamlawi (30, 37) nu l-a putut învinge pe portarul Devis Epassy. Şi Teles (52) a avut un şut reţinut de portarul camerunez. În min. 61, Al Hamlawi a trecut pe lângă Epassy, dar mingea a ieşit pe lângă poartă.

În superioritate numerică, Dinamo a avut ocazii prin Armstrong (69, 79), Soro (87), Mamoudou Karamoko (90+2) şi Adrian Caragea (90+5).

La meci au asistat 22.440 de spectatori.

Universitatea are o singură victorie în ultimele patru etape, două egaluri şi un eşec.

Dinamo e neînvinsă de opt etape, în care are cinci victorii şi trei egaluri.

Universitatea Craiova – Dinamo Bucureşti 2-2 (1-1), Stadion „Ion Oblemenco” – Craiova
Au marcat: Samuel Teles (20), Juraj Badelj (49), respectiv Alexandru Musi (16), Alexandru Mihai Pop (90).
Cartonaş roşu: Nicuşor Bancu (Universitatea, 65).
Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitri asistenţi: Florian Alexandru Vişan (Galaţi), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş)
Arbitru video: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitru asistent video: Cosmin Bojan (Târgu Mureş)
Observatori: Cristina Babadac (Reşiţa) – CCA, Romulus Chihaia (Bucureşti) – LPF

