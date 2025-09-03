EXTERNE

Reîntoarcerea bizonilor în Vestul Sălbatic „reînvie” ecosistemul din parcul Yellowstone

3 septembrie 20250 commentarii

 

Bizonii, mamifere uriaşe cu blană lungă, din care zeci de milioane de exemplare cutreierau odinioară marile spaţii deschise din America de Nord, înainte de a fi aproape exterminate de omul alb în timpul cuceririi acestor teritorii, sunt animale emblematice pentru Vestul Sălbatic american, informează AFP.

Un studiu publicat joi în revista Science („Return of the Herd” / „Întoarcerea turmei” – n.red.) a dezvăluit că reintroducerea celor mai mari mamifere terestre din America de Nord pe teritoriile lor ancestrale a readus la viaţă ecosistemele din câmpie, cu beneficii pentru întregul lanţ trofic.

Oamenii de ştiinţă consideră de mult timp că bizonii sunt o specie „cheie”, adică o piesă centrală a naturii, care a modelat peisajul preriilor americane, datorită păşunatului şi dispersării prafului şi seminţelor.

Cercetări mai vechi au ajuns chiar la concluzia că turmele lor imense au permis captarea carbonului în sol.

Cele mai recente descoperiri din Parcul Naţional Yellowstone (statul Wyoming, situat în vestul SUA) arată cât de spectaculos poate fi impactul lor asupra sănătăţii ecosistemelor atunci când bizonii pot să se plimbe în libertate.

Păscând iarba, acest animal accelerează ciclul azotului, îmbogăţind plantele cu nutrienţi. Rezultatul: un furaj mai bogat cu peste 150% în proteine şi un beneficiu pentru toate animalele care se hrănesc cu plante de prerie, de la elani şi cerbi la antilope şi mufloni americani.

