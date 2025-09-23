SOCIAL

Rectorul USAMV, prof. univ. dr. Cornel Cătoi, distins cu Ordinul Republicii Franceze „Palmes Académiques” în grad de Ofițer

23 septembrie 20250 commentarii

Un onorant ceremonial diplomatic s-a derulat, luni, 22 septembrie, în Aula „Mihail Șerban” a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV): ambasadorul Republicii Franceze în România, Excelența Sa Domnul Nicolas Warnery, i-a conferit rectorului Universității – profesorul dr. Cornel Cătoi -, Ordinul „Palmes Académiques” în grad de Ofițer, valoroasă distincție care este decernată personalităților cu contribuții deosebite în promovarea limbii și culturii franceze în mediul academic.

Ordinul „Palmes Académiques” în grad de Ofițer, conferit rectorului USAMV, profesorul universitar dr. Cornel Cătoi. Decorația, neschimbată de la crearea sa în 1808, constă dintr-o pereche de ramuri de palmier, surmontate de o panglică violetăÎnființat în anul 1808 de împăratul Napoleon, pentru a onora membrii eminenți ai Universității din Paris, Ordinul are trei grade: Comandant, Ofițer și Cavaler. Bijutierul Claude Arthus Bertrand (1769-1840)  a fost însărcinat cu realizarea proiectelor artistice ale celor trei valoroase decorații. Rectorului Cornel Cătoi i-a fost conferit, de asemenea, în anul 2017, Ordinul Meritul Agricol al Republicii Franceze.

 

Ambasadorul Nicolas Warnery pregătind, pentru decernare, Ordinul și Brevetul

Ne-am reunit azi pentru a vă aduce un omagiu, domnule rector Cornel Cătoi: celebrăm un angajament excepțional în serviciul învățământului universitar și al cercetării științifice (…). Prin această distincție de onoare, Republica Franceză evidențiază contribuțiile dumneavoastră remarcabile în domeniul medicinei veterinare, transmiterii cunoștințelor de specialitate și angajamentului personal în relațiile bilaterale dintre Franța și România”, a evidențiat, în discursul rostit la ceremonie, ambasadorul Nicolas Warnery. Domnia sa a făcut o extinsă prezentare a parcursului academic al profesorului dr. Cornel Cătoi și al funcțiilor asumate de acesta cu maximă responsabilitate. „Ați optat, constant, pentru excelența academică, pentru excelența studenților dumneavoastră, a instituției pe care conduceți prestigios din 2016. Ați asigurat un parcurs internațional al USAMV. Sunteți, domnule rector, un cercetător recunoscut, un specialist în patologie și oncologie veterinară. Ați coordonat numeroase proiecte de cercetare științifică naționale și internaționale (…) Eforturile profesionale v-au fost răsplătite cu un mare număr de disticții. Ați susținut constant linia de studii în limba franceză la USAMV și colaborarea cu instituții de profil din Franța. Ați organizat în fiecare an universitar seminarii menite să prezinte modul de integrare a studenților francofoni. Ați avut o participare activă la <Întâlnirile Europene din Transilvania>. Toate acestea relevă atașamentul profund la cooperarea academică și culturală dintre România și Franța (…) Este pentru mine o mare plăcere să vă remit, azi, însemnele oficiale ale Ordinului <Palmes Académiques>”, a subliniat ambasadorul Warnery.

Vădit emoționat, rectorul Cornel Cătoi a rostit un amplu discurs de mulțumire. „Este o mare onoare pentru mine, la care nu am sperat nici o clipă, să primesc Ordinul <Palmes Académique>, fiind vorba de o prestigioasă distincție civilă conferită de Franța încă din anul 1808. (…) Romancierul, dramaturgul și filozoful francez Albert Camus (1913-1960), reprezentant al existențialismului, spunea că <Viața este suma tuturor alegerilor noastre>. Chiar aceasta este rațiunea pentru care susțin francofonia în universitatea noastră. Eu și colegii mei, împărtășim o afinitate spirituală și culturală pentru Franța. (…) Francezii se simt la ei acasă în România. Sunt convins că lucrând în continuare împreună vor întări colaborarea academică dintre cele două țări. Le mulțumesc tuturor colegilor mei din comunitatea USAMV. Le sunt recunoscător generațiilor de profesori și studenților care au construit prestigiul instituției, dar și colaboratorilor francofoni. Adresez mulțumiri speciale studenților de azi ai liniei de studii franceze, motivanți pentru cadrele didactice. Prezența acestor tineri în universitate a schimbat profund și definitiv stilul de lucru și activitatea noastră. Conferirea Ordinului <Palmes Académique> este o recunoaștere a calității învățământului și cercetării din universitatea clujeană”.

 

Prof. univ. dr. Cristina Bianca Pocol:Ceremonia de azi este o expresie a valorilor francofoniei și a contribuției sale la dezvoltarea învățământului și a cercetării, dar și la consolidarea comunității academice francofone din România.”

Consulul onorific al Franței la Cluj Napoca, Pascal Fesneau:Este un evenimet extrem de important pentru care s-a mobilizat aproape întregul oraș Cluj Napoca. Participă azi, în Aula „Mihail Șerban”, un număr considerabil de personalități din oraș, din țară și din străinătate. (…) Felicitări și mulțumiri pentru tot ce ați întreprins, domnule rector Cornel Cătoi”.

Rectorul UMF, prof. univ. dr. Anca Buzoianu: „Împreună cu colegii noștri de la USAMV am dezvoltat foarte mult, în ultimii 10-15 ani, relațiile francofone și în același timp învățământul în limba franceză, ambele instituții având un număr semnificativ de studenți francofoni și francezi, practic cei mai mulți din afara Franței. Suntem mândri de acest lucru și cred că atât pentru studenți cât și pentru comunitatea academică și pentru Cluj Napoca este un lucru cu totul și cu totul deosebit, pe care dorim să-l dezvoltăm în continuare. Domnule rector Cornel Cătoi, distincția care vă este conferită azi recompensează inteligența academică și deschiderea dumneavoastră excepțională spre lume”.

Ceremonia din Aula „Mihail Șerban” a reunit ilustre personalități ale vieții academice clujene – rectorul Universității de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu”, Anca Buzoianu, rectorul Universității „Babeș-Bolyai”, Adrian Petrușel, și rectorul Universității de Artă și Design, Florin Ștefan. Evenimentul a fost onorat prim prezență de mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Înalt Prea Sfinția Sa Andrei. Au participat vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, István Vákár; consulul onorific al Franței la Cluj, Pascal Fesneau, membri ai corpului diplomatic și consular.

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

1 milion de euro pentru modernizarea Palatului Copiilor Cluj. Ce dotări s-au făcut

Universitatea Tehnică oferă studenţilor peste 4.900 de locuri de cazare la cămin

2500 de pacienți pe listele de așteptare la Institutul de Transplant Renal

Concert classic Unlimited la Gherla

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.