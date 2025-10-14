EXTERNE

Puii şoarecilor infectaţi cu virusul care cauzează COVID-19 sunt mai anxioşi

14 octombrie 2025

Şoarecii care au contractat COVID-19 au prezentat modificări ale spermei şi o creştere a anxietăţii la descendenţii lor, concluzionează un studiu publicat sâmbătă, care evidenţiază posibilele efecte pe termen lung ale pandemiei de coronavirus de la o generaţie la alta, informează AFP.

Cercetătorii de la Institutul Florey de Neuroştiinţe şi Sănătate Mintală din Melbourne, Australia, au inoculat virusul care provoacă COVID-19 la şoareci masculi, pe care i-au împerecheat apoi cu femele, înainte de a examina consecinţele infectării cu virusul SARS-CoV-2 asupra sănătăţii descendenţilor lor.
„Am descoperit că descendenţii acestora prezentau un comportament mai anxios” decât descendenţii şoarecilor neinfectaţi, a descris autoarea principală a studiului, Elizabeth Kleeman.


Studiul, publicat în revista Nature Communications, ale cărei conţinuturi sunt supuse în prealabil unui comitet de lectură, a identificat acest fenomen la toţi descendenţii şoarecilor masculi infectaţi cu virusul care cauzează COVID-19.


Iar acest lucru a fost valabil în special în cazul descendenţilor de sex feminin, care au prezentat „schimbări importante” legate de hipocampus, partea creierului care reglează emoţiile.

Studiul afirmă că virusul a modificat moleculele prezente în ARN-ul spermei şoarecilor masculi infectaţi, dintre care multe sunt „implicate în reglarea unor gene cunoscute ca fiind importante pentru dezvoltarea creierului”, potrivit institutului australian mai sus menţionat.

„Aceste descoperiri indică faptul că pandemia de COVID-19 ar putea avea consecinţe durabile asupra generaţiilor viitoare”, a explicat cercetătorul Anthony Hannan. Însă sunt necesare mai multe studii suplimentare, în special pentru a se verifica dacă acest fenomen apare şi la oameni, au adăugat reprezentanţii institutului.

