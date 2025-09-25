SPORT

Pugilistele din Jucu, campioane naționale

25 septembrie 20250 commentarii

Curajul, perseverența și dorința de victorie ale tinerelor pugiliste din Jucu aduc mari satisfacții cluburilor de specialitate, sportivelor, antrenorilor, familiilor și unităților de învățământ unde sunt liceene fetele.

Zilele trecute s-a încheiat, la Eforie Nord, Campionatul Național de Box Feminin, unde au concurat 204 sportive de la cele mai importante cluburi din țară, la categoriile de vârstă cadete, junioare, tineret și senioare.

La această finală națională, județul Cluj a fost prezent cu patru sportive din trei cluburi, respectiv CSM Cluj-Napoca, Clubul Speranța Jucu și Box Club Arena Cluj-Napoca. Antrenorii clubului CSM Cluj-Napoca, Sever Ban – antrenor emerit – și Miron Vlad, au trimis-o în ring, la categoria 75 kg, pe cunoscuta sportivă din Jucu, Denisa Eliza Șopterean, campioană. Pugilista clubului CSM, de două ori campioană națională, de tot atâtea ori câștigătoare a Cupei României, dar și vicecampioană europeană și mondială, a trebuit să se mulțumească de această dată doar cu argintul, după ce s-a îmbolnăvit și a pierdut greu finala în fața unei sportive din Pitești.

Aurul și titlul de campioană la categoria 66 kg i-au revenit tinerei Maria Carla Perșa, de la Clubul Speranța Jucu, care în finală și-a surclasat cu 5-0 adversara din municipiul Tulcea.

O a doua medalie de aur și titlul de campioană a României în 2025 au fost obținute de sora Carlei, Șara Jessica Perșa, la categoria 57 kg, unde a trecut în finală de o valoroasă pugilistă din Teleorman. Cele două surori fac mare cinste comunității din Jucu și muncii antrenorului Sever Ban. Sponsorul clubului, dl. Vasile Roman, a oferit sportivelor un nou costum de ring, apreciat drept cel mai frumos din această competiție, fiind al treilea astfel de costum oferit în ultimii ani.

Pentru acest gest, atât sportivele, cât și antrenorul aduc cuvenitele mulțumiri, transmise și președinților de cluburi, dar și primarului comunei Jucu, care a creat o bază materială solidă pentru formarea sportivelor și obținerea acestor importante titluri naționale și internaționale.

De remarcat este și faptul că și a patra concurentă a Clujului, Diana Amira Matiaș, de la Clubul Arena, antrenată de Dumitru Negrea, a obținut medalia de argint și titlul de vicecampioană națională la categoria 51 kg.

Rezultatele obținute de cele trei pugiliste din Jucu sunt cu atât mai valoroase cu cât, la aceste trofee naționale, au luptat în ring cele mai bune competitoare din cluburi renumite, precum Steaua și Dinamo București.

Felicitări campioanelor și vicecampioanelor, antrenorilor, cluburilor, familiilor și tuturor celor care sprijină sportul de performanță!

Dumitru VATAU

 

