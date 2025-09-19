EDUCAȚIE

Prorector UBB distins cu Ordinul Steaua Italiei în grad de Cavaler

19 septembrie 20250 commentarii

Profesorul universitar dr. Szász Levente, prorector al Universității Babeș-Bolyai (UBB) și cadru didactic la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA), a fost distins cu Ordinul Steaua Italiei în grad de Cavaler (Ordine della Stella d’Italia nel grado di Cavaliere). Distincția i-a fost înmânată de Excelența Sa Alfredo Durante Mangoni, Ambasadorul Italiei la București, în cadrul unei ceremonii oficiale.

Premiul reprezintă recunoașterea angajamentului profesorului Szász în consolidarea relațiilor științifice și economice dintre România și Italia în ultimii peste 10 ani. Ambasadorul Italiei a evidențiat rolul proiectelor internaționale de cercetare realizate de profesorul Szász împreună cu universități italiene de prestigiu, precum Politecnico di Milano și Universitatea din Bergamo.

Printre realizările remarcabile se numără studiul coordonat de profesorul Szász prin echipa de cercetare Romanian Economic Monitor din cadrul UBB-FSEGA, intitulat: „The role of Italian investments and trade in the development of the Romanian economy”. Cercetarea analizează impactul companiilor italiene asupra economiei românești în perioada 2010–2023 și reprezintă primul studiu comprehensiv care oferă o perspectivă actuală, bazată pe dovezi științifice, asupra prezenței economice italiene în România.

De asemenea, profesorul Szász a contribuit semnificativ la elaborarea „Ghidului de Țară 2024”, realizat în colaborare cu Confindustria România, document destinat să sprijine investitorii și antreprenorii italieni activi pe piața românească.

Ceremonia de decernare a avut loc la reședința Ambasadorului Italiei la București, în prezența unor reprezentanți ai mediului academic și economic din România, marcând un moment important pentru cooperarea bilaterală în domeniul cercetării economice.

 

