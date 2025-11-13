SOCIAL

Proiect strategic în județul Cluj cu finanțare prin AJPIS: Persoanele vulnerabile pot accesa serviciile integrate de bază!

13 noiembrie 20250 commentarii

Din datele puse la dispoziție de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj, în ceea ce privește proiectul stategic „Furnizarea de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate”, la nivelul județului s-au înscris în proiect 34 de Unități Administrativ-Teritoriale (UAT), 31 dintre acestea semnând deja un protocol de colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și cu ceilalți parteneri strategici din proiect: Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății și Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Furnizarea de servicii integrate înseamnă oferirea mai multor tipuri de servicii (cum ar fi cele sociale, medicale, educaționale sau administrative) într-un singur pachet, accesibil de la un punct unic, pentru a facilita accesul beneficiarilor, în special al celor vulnerabili. Acest tip de furnizare vizează simplificarea procedurilor, creșterea eficienței și îmbunătățirea calității serviciilor pentru cetățeni.

31 de UAT – uri au semnat protocolul

Cele 31 de UAT-uri sunt: Aghireșu, Apahida, Așchileu, Băișoara, Bobâlna, Borșa, Călărași, Cătina, Chinteni, Ciucea, Cojocna, Feleacu, Florești, Frata, Jucu, Luna, Mărișel, Mihai Viteazul, Mintiu Gherlii, Moldovenești, Negreni, Ploșcoș, Poieni, Rîșca, Săcuieu, Sânpaul, Tritenii de Jos, Tureni, Vad, Valea Ierii și Vultureni. UAT- urile Baciu, Panticeu și Geaca încă nu au semnat Contractul de sprijin comunitar.

Printre proiectele destinate serviciilor sociale și de sănătate se pot enumera: proiectele care oferă pachete minime de servicii integrate la nivel comunitar, combinând asistența socială, servicii medicale și educaționale pentru persoanele vulnerabile. În ceea ce privește domeniile IT și Afacerile, pot beneficia companiile care oferă soluții complete, de la software și hardware la servicii de mentenanță și consultanță, ca un singur pachet. La rându-i, domeniul Logistică poate accesat de: furnizorii de servicii logistice integrate (ISP) care gestionează o varietate de activități, cum ar fi depozitarea, transportul și alte funcții, ca un pachet total de servicii.

Oportunitățile proiectului

Dintre oportunitățile oferite de acest proiectul strategic autorităților locale se menționează: sprijin persoane vulnerabile prin servicii sociale, medicale și educaționale integrate; formare profesională și instruire pentru specialiști (domeniile: social, medical, educațional); sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru persoanele vulnerabile; reamenajare / reabilitare / modernizare și dotări spații de lucru pentru echipa comunitară integrată; decontarea cheltuielilor pentru echipamente/kituri, echipamente pentru activitățile specifice membrilor echipelor comunitare integrate; creșterea capacității administrative a UAT (pachet salarial pentru membrii echipei comunitare integrate și a altor specialiști, după caz); consolidarea relației cu comunitatea și instituțiile județene (DSP, ISJ, AJPIS, alte instituții) etc. La nivelul fiecărui UAT, valoarea totală a contractului de sprijin comunitar este de 1.762.000 lei cu TVA.

Colaborare, eficiență, accesibilitate

Caracteristicile cheie ale proiectului înseamnă: Coordonare și colaborare, unde diferiți furnizori sau departamente lucrează împreună, nu separat, pentru a oferi un serviciu complet, asigurând continuitatea îngrijirii sau a soluțiilor; Abordare holistică sau centrată pe persoană, ceea ce înseamnă că serviciile sunt concepute în jurul nevoilor individuale sau ale comunității, luând în considerare toți factorii relevanți (de exemplu, starea de sănătate, situația socială, educația); Eficiență, unde prin consolidarea operațiunilor și simplificarea proceselor, se urmărește reducerea costurilor și a birocrației, atât pentru furnizor, cât și pentru beneficiar; Accesibilitate îmbunătățită prin care clienții sau beneficiarii pot accesa o gamă largă de servicii dintr-un singur punct de contact sau o singură locație (de exemplu, un centru comunitar integrat).

815 milioane de euro la nivel național

La nivel național, valoare totală a proiectului este de aprox. 815 milioane euro, finanțare asigurată în proporție de 83, 14% din fonduri europene prin Fondul Social European Plus (FSE+) iar grupul țintă cuprinde: 2.000 UAT-uri rurale (aprox. 70% din UAT-urile rurale din România), 450.000 de beneficiari din grupurile vulnerabile care vor primi sprijin și 10.000 de profesioniști care vor constitui echipele comunitare integrate și vor beneficia de sprijin în activitate și formare. Perioada de implementare a proiectului este de 60 de luni (ian. 2025-dec.2029) iar perioada de sustenabilitate este de 5 ani de la finalizarea implementării.

Beniamin Pascu

