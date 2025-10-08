INTERNE

Programul de reintegrare socială de la Cluj, luat ca model la nivel național

Programul de reintegrare socială a persoanelor care au săvârșit infracțiuni la regimul rutier inițiat pentru prima dată la Cluj, în urmă cu zece ani, a fost preluat ca model la nivel național din anul 2020. Acesta este rodul colaborării dintre Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj prin Biroul pentru Analiza și Prevenirea Criminalității și prin Serviciul Rutier și Serviciul de Probațiune Cluj. Cei zece ani de colaborare au fost marcați miercuri, 8 octombrie 2025, de către șeful IPJ Cluj, comisar șef de poliție Radu-Adrian Moșuțan, și șefa Serviciului de Probațiune Cluj, Doina Docolina, și alți reprezentanți ai celor două instituții, în cadrul unei conferințe de presă. Importanța programului amintit este dată mai ales de procentul mare al persoanelor sancționate pentru comiterea de infracțiuni la regimul rutier care se situează între 40%-50%.

Zece ani de consecvență

În deschiderea conferinței de presă, șeful IPJ Cluj a afirmat că instituția pe care o reprezintă marchează zece ani de colaborare cu Serviciul de Probațiune Cluj în folosul cetățeanului, adăugând că această aniversare este o dovadă a profesionalismului personalului celor două instituții. Totodată, șeful IPJ Cluj a reînnoit angajamentul comun, spunând că acest proiect va continua și în anii următori pentru a fi alături de cetățeni, și a oferit o diplomă de onoare partenerului de proiect.

La rândul său, șefa Serviciului de Probațiune Cluj, Doina Docolina, a declarat că această colaborare a venit ca urmare a nevoii de a sprijini reintegrarea persoanelor care au comis infracțiuni contra siguranței de pe drumurile publice și care se află în evidența serviciului. Aceasta a spus că încă din anul 2014, la nivelul Serviciului de Probațiune Cluj, s-a constatat intrarea în evidență a tot mai multor persoane care au comis infracțiuni rutiere cărora instanțele de judecată le-au impus prin sentință obligația de a urma un program de integrare socială. Astfel că, în luna decembrie 2015, Serviciul de Probațiune Cluj a demarat prima aplicare a programului de reintegrare socială în colaborare cu Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ Cluj. Modelul de la Cluj a fost preluat de încă doisprezece județe, deoarece și celelalte servicii de probațiune din țară aveau nevoie să deruleze un program în acest sens, și s-a aplicat în mod constant până în anul 2020 când modelul de la Cluj a fost preluat la nivel central de către Direcția Națională de Probațiune și Inspectoratul General al Poliției Române. În acest fel a fost conceput un program unitar care se derulează în colaborare de către serviciile de probațiune, birourile de analiză și prevenire a criminalității și birourile rutiere la nivelul fiecărui județ.

Un program interactiv

De asemenea, șefa Serviciului de Probațiune Cluj a informat că persoanele care participă la programul de reintegrare socială sunt cele sancționate penal care prin sentință au impusă obligația de a urma un program de integrare socială, sancționate pentru comiterea de infracțiuni la registrul rutier. Programul oferă o serie de informații despre aspectele legislative, despre ce înseamnă comportamentul neadecvat la volan și care sunt cauzele și consecințele; care sunt efectele consumului de alcool și de droguri la volan. De asemenea, participanții sunt ajutați să învețe să-și analizeze propriul comportament și să înțeleagă care sunt factorii care îi pot predispune în continuare la comiterea infracțiunilor amintite. „Este un program de grup, interactiv, există o serie de exerciții pe care participanții le efectuează pe parcursul a celor patru module și majoritatea acelora care au urmat programul îl apreciază ca fiind util”, a spus aceasta.

Jumătate din persoanele sancționate, cu infracțiuni la regimul rutier

La nivel național, în anul 2024, la acest program au participat 2.724 de persoane, iar în primele șase luni ale anului 2025 au finalizat programul 1.764 de persoane. La nivelul serviciilor de probațiune, procentul de persoane sancționate pentru comiterea de infracțiuni la regimul rutier este între 40-50%. În  evidența Serviciului de Probațiune Cluj sunt 2.200 de persoane sancționate, minori și majori, pentru comiterea de infracțiuni. În perioada 2015 – octombrie 2025, IPJ Cluj și Serviciul de Probațiune Cluj au derulat 305 activități de informare, dedicate persoanelor care au săvârșit infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. În cadrul programului de reintegrare socială, în perioada 2015 – 2025, au participat 1.645 de persoane care au săvârșit infracțiuni precum conducerea fără permis, refuz de prelevare mostre biologice, conducere sub influența alcoolului, părăsirea locului accidentului sau ucidere din culpă.

Tia SÎRCA

