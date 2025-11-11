ECONOMIE

Profit al Grupului BT de 1,3 miliarde lei

11 noiembrie 2025

Profitul Grupului BT a fost de 1,3 miliarde lei în trimestrul al treilea din 2025, în urcare cu 18,6% faţă de trimestrul al doilea din 2025, iar profitul net al Băncii Transilvania a fost de 1,15 miliarde lei, cu 12,3% mai mare decât în trimestrul al doilea din acest an şi 27,5% comparativ cu trimestrul al treilea din 2024, potrivit unui comunicat al băncii. Activele totale ale Grupului Financiar Banca Transilvania au atins valoarea de 213,2 miliarde lei la 30 septembrie 2025, în creştere cu 3% faţă de 31 decembrie 2024 şi cu 6,7% faţă de 30 septembrie 2024. Creditele şi creanţele din leasing nete au ajuns la 104,2 miliarde lei, în urcare cu 8,1% faţă de 31 decembrie 2024 şi cu 10,7% faţă de 30 septembrie 2024. Profitul net consolidat al Grupului a fost de 3,27 miliarde lei în primele nouă luni ale anului.

Profitul net al Băncii Transilvania, la finalul lunii septembrie 2025, a fost de 2,92 miliarde lei, cu 7,9% mai mult decât aceeaşi perioadă a anului 2024, dinamică impactată mai ales de creşterea taxei bancare. Raportul credite brute/depozite la nivel de bancă a depăşit pragul de 65%, cu 8 pp (puncte procentuale) peste valoarea din decembrie 2024, reprezentând utilizarea mai intensă a resurselor atrase, apetit pentru creditare, precum şi o strategie eficientă de gestionare a riscului de credit, se arată în comunicat. La nivel consolidat, raportul creditelor brute/depozite s-a apreciat cu 5 pp, ajungând la 65,9%. Rata creditelor neperformante BT, conform definiţiei EBA, este de 2,56%, la 30 septembrie 2025. Cheltuielile nete cu ajustările de depreciere, pierderile aşteptate pentru active şi provizioane pentru alte riscuri şi angajamente de creditare la nivel individual au crescut până la 549,1 milioane de lei, generând un cost al riscului care se menţine sub 1% (0,72%). Eficienţa operaţională a băncii s-a îmbunătăţit, atingând nivelul de 44,26%, indicator pentru care s-a luat în considerare impactul anualizat al contribuţiei la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, Fondul de Rezoluţie şi taxa pe cifra de afaceri. Solvabilitatea Băncii Transilvania este de 20,28%, cu profitul net aferent primului semestru încorporat în fondurile proprii.

Banca Transilvania menţionează că a finanţat companiile cu 16 miliarde lei, iar populaţia, cu 10,5 miliarde lei, în primele nouă luni ale anului. 46% din creditele pentru persoanele fizice sunt imobiliare/ipotecare, iar 54% sunt credite de consum fără ipotecă sau alte tipuri de finanţări pentru nevoi personale. Economiile clienţilor BT au ajuns la 161,5 miliarde lei, în creştere cu 7,1% faţă de 31 decembrie 2024, respectiv 13,1% comparativ cu septembrie 2024. Venitul net din dobânzi al băncii este în creştere cu 20,2% faţă de primele trei trimestre ale anului 2024, iar evoluţia trimestrială arată o creştere de 4,1% în T3 2025.

Venitul net din taxe şi comisioane este mai mare cu 12,1% în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului anterior, pe fondul creşterii activităţii BT şi 2,8% mai mare faţă de trimestrul precedent. Venitul net din tranzacţionare a atins 682,5 milioane lei la nivel individual, mai mare cu 45,4% faţă de primele nouă luni ale anului 2024. Numărul de operaţiuni realizate de clienţii persoane fizice şi companii prin toate canalele băncii a înregistrat o creştere de 18,8% în primele nouă luni ale anului 2025 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024.

