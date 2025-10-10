EDUCAȚIE

Profesorii vor învăța elevii să se ferească de droguri din două ghiduri. Cine le-a gândit?

10 octombrie 20250 commentarii

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat recent că a trimis în teritoriu, deci și Inspectoratului Școlar Județean Cluj, ghidurile după care din acest an școlar profesorii îi vor învăța pe elevi să se ferească de consumul de droguri sau alte adicții. Este vorba de un ghid practic adresat profesorilor care cuprinde principii de intervenție educațională și de educație preventivă, în funcție de vârstele elevilor, și recomandări metodologice. De asemenea, un alt ghid este dedicat părinților pentru a-i informa de riscurile asociate consumului de droguri în rândul copiilor și a-i învăța să aplice strategii eficiente de educație în domeniul adicțiilor. În anunțul MEC nu se precizează însă în cadrul căror ore se va face educația preventivă a elevilor și în ce context vor fi instruiți părinții pentru a face față fenomenului drogurilor.

Potrivit reprezentanților MEC, cele două ghiduri au fost realizate de specialiști din Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) și ai MEC, după modelul altor state și prin consultarea societății civile. În conceperea ghidului pentru părinți, aceștia s-au folosit de politicile European Union Drugs Agency (EUDA), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) – Commission on Narcotic Drugs, NIDA for Teens – National Institute on Drug Abuse (SUA) și UNICEF – Adolescent Development and Participation. Iar în elaborarea celui de-al doilea ghid autorii s-au inspirat din programele EUDA, Strong Families Programme și Listen First (UNODC), Salvați Copii România – Ghid pentru dezvoltarea relațiilor sănătoase, World Vision România – Ghid de parenting pentru copii mici, UNICEF – Parenting Hub & Adolescent Development și WHO – Parenting for Lifelong Health.

La lansarea ghidurilor, ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David a declarat problema adicțiilor este una importantă pentru școala românească, astfel că abordarea este una mai complexă vizând controlul fenomenului în afara școlii, prevenția, identificarea în școală și tratamentul de specialitate în școală și în afara ei. La rândul său, președintele ANPCDDA, Rareș Petru Achiriloaie, a informat că, acum, cadrele didactice vor avea la îndemână informații practice în baza cărora pot discuta atât cu copiii, diferențiat pe vârste, cât și cu părinții, despre consumul de substanțe. Acesta a subliniat rolul parteneriatului familie-școală-comunitate locală pentru ca tinerii se dezvolte sănătos.

Tia SÎRCA

