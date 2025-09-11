EDUCAȚIE

Profesorii, studenții și elevii solidari în Piața Unirii: „Fără educație moare orice nație”

11 septembrie 20250 commentarii

Cadre didactice, elevi și studenți au protestat joi, 11 septembrie 2025, în Piața Unirii din Cluj-Napoca, pentru abrogarea legii 141 cerând demisia ministrului Educației și Cercetării, Daniel David, și a întregului guvern condus de ministrul Ilie Bolojan. Alături de protestatari s-au aflat președinta Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean (SLÎPC), Lucia Cojocaru, vicepreședinte SLÎPC, Raluca Dârjan, alți lideri SLÎPC și ai Sindicatului din Învățământ “Spiru Haret” Cluj , președintele Consiliului Județean al Elevilor Cluj, Cristian Albu, Albert Conachi, reprezentant al Organizației Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB). Concomitent cu protestul de la Cluj-Napoca  o acțiune asemănătoare a avut loc la București, în fața Ministerului Educației și Cercetării.

Adresându-se participanților, președinta SLÎPC, Lucia Cojocaru, a spus că educația a devenit cenușăreasa bugetului. „Astăzi educația este cenușăreasa bugetului României, din păcate. Vedem școli care sunt în renovare și ne lăudăm, stimați colegi din autoritatea publică, și ne lăudăm că totul este foarte bine. La Colegiul de Muzică lucrările nu sunt gata, la Colegiu Național „Onisifor Ghibu” Școala „Octavian Goga”, Școala Gimnazială „Ion Creangă”, grădinițe în șantiere. Și ne lăudăm în tot Clujul că e foarte bine. N-avem microbuze care sunt licitate, știm foarte bine cum. Dar noi, Clujul, suntem cei mai tari din parcare. Parcarea e goală, din păcate”, a spus aceasta.

Clujul a rămas pe poziție

Liderul de sindicat clujean a atras atenția asupra direcției spre care se îndreaptă învățământul de stat și a cerut demisia guvernului Bolojan: „Astfel, vă atrag atenția că în momentele acestea, și în curând, învățământul de stat nu va mai exista. Vor veni manageri în locul directorilor și vor spune profesorilor cu vechime: <<Doamnă, mulțumim. În locul dumneavoastră vom aduce doi profesori debutanți fiindcă este mai ieftin și mai bine să nu avem un învățământ de calitate. Aducem profesori la început de carieră plătiți cu salariul minim pe economie>>. Vedem colegii noștri, suplinitori calificați, care în toată țara sunt peste 15.000. Ei acum se vor înscrie la șomaj. Vedem școli care sunt acum suprapopulate. S-au comasat unități de învățământ pentru a desființa un post de director. Aceasta este economia. Demisia tuturor, demisia ministrului Daniel David, demisia guvernului Bolojan!”. Președinta SLÎPC a afirmat că profesorii asistă la momente grele, dar că dascălii din Cluj rămân pe poziții în ceea ce privește acțiunile de protest: „Actualul guvern și minister au reușit să ne dezbine. Am văzut aseară că foarte multe județe au cedat. Nu mai protestează, s-a intrat la ore, se predă, doar Clujul a rămas pe poziție”. Același lider de sindicat a explicat că la protestul din Piața Unirii profesorii își exprimă  nemulțumirea și față de lipsa de reacție a guvernanților. „Protestăm la ora aceasta concomitent cu colegii noștri din București, care și ei protestează în fața Ministerului Educației. Vedem că nu avem nici un fel de rezultate din partea guvernului și a domnului președinte Nicușor Dan chiar dacă acesta a ieșit cu o declarație astăzi că nu îl mai acceptă pe ministrul Daniel David. E un lucru pozitiv, dar protestele continuă. Ne exprimăm nemulțumirea fiindcă noi, cei din învățământ, nu luptăm pentru salarii, ci luptăm pentru un viitor mai bun pentru copiii noștri și pentru a avea un învățământ de calitate”.

Viitorul educației este problema tuturor

La rândul ei, vicepreședinta SLÎPC, Raluca Dârjan, a precizat că profesorii se află în stradă deoarece legea 141 a adus un dezastru în educație: „Legea Bolojan a creat un haos fără precedent în sistemul educație pentru o miză financiară infimă, de 10, 2% din PIB. Într-o țară normală educația ar fi fost protejată de măsurile austerității și nu sacrificată pentru o economie ridicolă. Aceste măsuri luate peste noapte fără consultarea partenerilor de dialog social și fără realizarea unui studiu de impact au adus haosul în unitățile de învățământ, iar viitorul educației va fi grav afectat de aceste măsuri iresponsabile. Astăzi suntem aici împreună profesori, elevi și studenți pentru a apăra viitorul educației. Viitorul educației este problema noastră a tuturor”.

600 de cadre didactice fără loc de muncă

Raluca Dârjan a spus că la cererea profesorilor de abrogare a măsurilor legii 141 președintele Nicușor Dan a răspuns să aștepte două luni până la evaluarea efectelor acestei legi. „Noi știm care sunt efectele acestei legi, iar cel mai grav dintre acestea este că peste 15.000 de cadre didactice au rămas fără locuri de muncă dintre care 600 doar din județul nostru. Prin urmare nu mai este nevoie de nici o evaluare a efectelor pentru că realitatea din școlile românești vorbește de la sine”, a declarat liderul de sindicat clujean.

 Vom continua să ne cerem drepturile

La protest au participat elevi din cincisprezece licee din Cluj-Napoca, precum: Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Colegiul Național „George Barițiu”, Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Colegiul Tehnologic „Alexandru Borza”, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”. Președintele Consiliul Județean al Elevilor Cluj, Cristian Albu, a declarat pentru Făclia de Cluj că elevii clujeni au venit să protesteze nemulțumiți de tăierea burselor, tăierea mesei calde, comasarea claselor de a VIII-a cu alte clase în mediul rural astfel reducându-se calitatea educației. „Am dori ca aceste proteste să se extindă la nivel național pentru a avea un impact mai mare. La Cluj, vom continua să ne cerem drepturile”, a spus reprezentantul elevilor clujeni.

Dorim un mediu calitativ pentru a învăța

De asemenea, la acțiunea de protest au fost prezenți studenți de la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Albert Conachi, reprezentant al Organizației Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, a declarat pentru ziarul Făclia că studenții clujeni sunt alături de profesori. „Legea 141 ne-a afectat pe toți. Clar există repercursiuni extraordinar de grave în ceea ce privește sistemul de învățământ atât universitar, cât și preuniversitar. Și trebuie să luăm măsuri în această privință”. Despre doleanțele studenților, Albert Conachi a afirmat: „Ne dorim să revenim la normal, ca guvernul să nu pună mâna pe burse. Ne dorim un mediu cât mai calitativ pentru a învăța”.

Tia SÎRCA

