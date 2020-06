Prof. Mariana POP: Final de mandat la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Cluj

EVENIMENT,INTERVIU Articol scris in Educaţie

Fără regrete, ci doar cu mulțumirea de a fi muncit foarte mult și de a fi lăsat în urmă nenumărate proiecte. Pentru că „fiecare etapă a vieții are un început și un sfârșit”. Iar finalul de mandat la conducerea IȘJ Cluj înseamnă, pentru de acum fostul inspector general adjunct Mariana POP, un nou început, la conducerea unei importante școli clujene.

– După inspectorul general Valentin Cuibus a venit rândul dvs să părăsiți Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Cu ce sentiment vă reîntoarceți la catedră și la statutul de simplu profesor, de data asta subordonat instituției pe care ați condus-o, ca inspector școlar general adjunct, aproape opt ani?

– Eu nu aș folosi termenul de părăsire. Am fost în slujba învățământului clujean aproape 8 ani, am fost învestită cu această responsabilitate de către toți miniștri, începând cu anul 2012. Acum s-a terminat mandatul meu de management, obținut în urma concursului din 2015. Fiecare etapă a vieții mele a avut un început și un sfârșit. Fără regrete, ci doar cu mulțumirea că am muncit foarte mult și am lăsat în urma mea nenumărate proiecte, pe care nimeni nu poate să le conteste.

– Cum se văd anii de inspectorat acum, la sfârșit de mandat?

– Cei opt ani au avut un rol determinant în formarea mea: am adăugat abilității de comunicare și relaționare cu elevii, cărora le-am fost profesor de matematică și diriginte până în 6 iunie 2012, noi competențe care privesc gestionarea acestui sistem de învățământ la nivelul județului, cu directori și inspectori școlari, respectiv la nivelul țării, cu inspectori generali și generali adjuncți, directori din minister și miniștri.

Au fost 8 ani de muncă susținută, în care cred că m-am identificat cu instituția pe care, în echipă, am condus-o. 8 ani în care am cunoscut foarte mulți oameni frumoși, dedicați și profesioniști, cu și pentru care am realizat proiecte.

– Cred că ați fost, împreună cu dl Cuibus, echipa cea mai longevivă de la conducerea postdecembristă a IȘJ Cluj, prima echipă care și-a ocupat posturile (la al doilea mandat) prin concurs și (nu e numai părerea mea) cea mai de succes echipă. Din tot ce ați realizat sau schimbat în acești ani, dvs ce ați pune pe primele locuri, ca importanță și ca impact?

– Da, cu siguranță am fost cea mai longevivă echipă de conducere – după cum spun statisticile -, dar și cei care au inițiat cele mai importante proiecte pentru elevii acestui județ și pentru cadrele didactice.

Am avut ca preocupare constantă binele elevului și respectul pentru meseria de dascăl. Pentru aceste deziderate, am susținut schimbarea sistemului de inspecție, realizând, împreună cu toată echipa de inspectori școlari, zeci de mii de ore de inspecții, desfășurate în unitățile de învățământ. Inspecțiile au însemnat în primul rând ore de consiliere și nu de control. Comunicarea corectă a fost îmbunătățită la toate nivelurile.

Am implementat proiecte pentru a fi siguri că trecerea copiilor din nivelul primar în cel gimnazial va fi mai ușor de gestionat: de către elevi, de către părinți și, de ce nu, de către profesori.

Am realizat evaluări externe repetate, pentru a analiza dacă evaluarea internă este corectă, am susținut proiecte de formare – unice în țară – pentru o mare categorie de profesori. Am realizat formări periodice ale directorilor și directorilor adjuncți, pentru ca actul managerial din unitățile de învățământ să fie unitar, corect, dinamic și solid.

– Vi s-au pus piedici, de-a lungul anilor, atunci când ați vrut să schimbați ceva în învățământul preuniversitar clujean?

– Nu le-aș numi piedici, ci mai degrabă inerție. Inerție la schimbare, la implementarea unor proiecte noi, care implicau multă muncă și seriozitate.

Inerția a existat la început pe toate palierele, atât la nivelul inspectorilor, cât și al directorilor. Dar atunci când scopul este de a îmbunătăți demersurile didactice sau manageriale și cu toții au înțeles că aducem beneficii sistemului de educație clujean, am avut alături de noi atât inspectorii, cât și directorii.

Cadrele didactice și directorii s-au obișnuit cu sistemul de inspecții inopinate realizate de către inspectori și rezultatele nu au întârziat să apară. Am pus accent pe consilierea cadrelor didactice debutante și pe monitorizarea inspecțiilor realizate de către directori și directori adjuncți la activitățile instructiv-educative școlare sau extrașcolare.

– Cât de mult a contat, în ceea ce ați realizat, colaborarea dintre dvs și inspectorul general, dintre dvs și ceilalți inspectori, dintre dvs și profesori?

– Colaborarea noastră a fost bazată pe încredere, unul în celălalt. Eu am avut de învățat mult de la domnul Valentin Claudiu Cuibus, care este un om cu viziune, un om care știe că prin muncă și prin respectarea relațiilor corecte reușești să realizezi ce îți propui. A înțeles foarte bine misiunea pe care o avem cu toții în sistemul de educație și a transmis-o continuu, realizând parteneriate serioase și de durată. Am dovedit că am putut să facem tot ce ne-am propus, păstrând echipa de inspectori, păstrând directorii în funcții și determinându-i să fie ambițioși, muncitori, dedicați.

Aici a fost cheia succesului în obținerea rezultatelor de către elevii și profesorii noștri: primul loc la Bacalaureat în ultimii ani și locul al doilea la Evaluarea națională, locuri pe podium la examenele cadrelor didactice, atât la definitivat, cât și la concursul de titularizare.

Nu am fost conflictuali, am fost serioși în cerințe și am fost parteneri cu cei care și-au dorit același lucru, îmbunătățirea sistemului de educație. La noi ușa era deschisă oricând, iar telefonul personal a fost folosit la orice oră din zi și de multe ori din noapte. Am dorit să știm ce se întâmplă în județ, unde putem să ajutăm să fie mai bine. Am lucrat în armonie și am arătat respect lucrurilor bine făcute.

– E greu să fii inspector școlar? Inspector general adjunct? Ce a fost cel mai greu în munca dvs din acești ani?

– Nu e greu, dacă înțelegi să muncești corect, să comunici deschis și să fii alături de oameni. Nu e greu dacă respecți procedurile, dacă respecți oamenii cu care lucrezi și dacă nu îți schimbi atitudinea în funcție de evenimente sau de oamenii cu care colaborezi.

E greu doar din punct de vedere al volumului de muncă, al respectării termenelor și al diversității mari de activități pe care trebuie să le duci la bun sfârșit.

Trebuie constant să iei decizii – corecte pentru toți beneficiarii, bune și nediscriminatorii, să vizezi întreg județul și nu doar o zonă anume, să vezi toate școlile și nu doar unele, să ai grijă de toți elevii, nu doar de unii.

Poate au fost și unii care nu au înțeles că viziunea noastră este una de ansamblu și că am reprezentat interesele tuturor celor din județul Cluj.

– Satisfacțiile, din ce au venit?

– Am muncit să dovedim că la Cluj se poate, că România poate. Am organizat la un nivel extraordinar Olimpiada Internațională de Matematică, în anul Centenarului, ecourile reușitei sunt încă prezente în lumea întreagă.

Am realizat proiecte remarcabile pentru elevi: de monitorizare a stării lor de sănătate, de educație medicală, de prim ajutor, de conducere preventivă, de educație juridică, de educație financiară, de educație pentru sănătate, de acces la educație pentru elevii din mediile dezavantajate și cu risc de abandon școlar și de promovare a învățământului profesional și profesional dual, într-o manieră unică, proiecte care și-au atins scopurile pentru care au fost propuse.

Am susținut financiar elevii, cadrele didactice, directorii și școlile care au avut performanțe la concursurile și examenele naționale, atât din mediul urban, cât și din mediul rural. Am fost cei care am organizat conferințe naționale cu miniștri, directori din minister, inspectorii generali și generali adjuncți, pe teme care priveau îmbunătățirea calitativă a sistemului educațional din România.

Am reușit să finalizăm construcția sediului Inspectoratului Școlar Județean și să îl dotăm la un nivel înalt.

Toate aceste proiecte reușite au fost însoțite de satisfacția muncii noastre și a implicării continue. Să fii etalon al performanței și a lucrului bine făcut, te face să te simți bine.

– Din ceea ce v-ați propus să faceți, a rămas ceva nefăcut, până la acest final de mandat?

– Ne-am propus să finalizăm sediul Inspectoratului Școlar Județean Cluj și am reușit.

Ne-am propus să fim printre cei mai buni și am reușit. Ne-am propus să aducem parteneri serioși alături de sistemul de învățământ clujean și am reușit.

Ne-am propus să organizăm evenimente naționale și internaționale de elită și am reușit. Ne-am propus să fim profesioniști și să fim buni comunicatori și vă las pe dvs. să spuneți dacă am reușit.

Da, mai erau proiecte pe care am fi dorit să le dezvoltăm și să le oferim elevilor, părinților și profesorilor. Mai erau vise frumoase și determinare să le transformăm în realități. Dar cum orice început are și un sfârșit, rămân deschise toate acestea pentru alte timpuri și alți oameni.

– Unde veți preda, de acum înainte? De ce, acolo?

– Eu sunt acum numită în funcția de director al Liceului Teoretic „Elf”. Am primit această propunere în luna ianuarie, am acceptat această funcție datorită provocării care însoțește numirea. Doresc să cunosc oamenii care au muncit și au creat prima școală primară din sistemul privat din județ, care ulterior, în cei 21 de ani de existență, s-a dezvoltat, ajungând ca în următorul an școlar să sărbătorească prima promoție de absolvenți ai liceului.

Este o școală valoroasă, cu rezultate foarte bune la examene și concursuri, cu proiecte deosebite. Sunt onorată să fiu acolo, sunt pregătită să muncesc pentru același scop care mă definește de o viață: calitatea procesului educațional oferit elevilor și întărirea parteneriatului cu părinții lor.

Mulțumesc și aici pentru încrederea acordată de doamna Marcela Pop, fondatoarea Liceului Teoretic “Elf”.

– Ați inițiat și coordonați cel mai de suflet, mai de succes și mai apreciat proiect al IȘJ Cluj, proiectul „Voluntari pentru Educație”, derulat cu elevii și preșcolarii internați la Institutul Oncologic Cluj. Veți abandona acest proiect, odată cu plecarea de la conducerea IȘJ Cluj?

– Da, acesta este cel mai important proiect – pentru mine, pentru colegii mei profesori voluntari, dar mai ales pentru elevii internați în Institutul Oncologic și pentru părinții lor care le sunt alături în lupta pentru vindecare.

Am atras atâția oameni de calitate alături de mine, cât și fonduri pentru acești tineri, că nu ar fi de dorit ca acest proiect să fie oprit de cineva. Să nu cădem în aceeași situație paradoxală care ne caracterizează societatea: când ceva merge bine, schimbă tot și încearcă alte variante. Nu așa se ajunge le progres.

Nu doresc să abandonez acest proiect, e proiectul meu, dar nu ascund faptul că depinde de mai mulți factori această continuare, de poziția conducerii actuale a IȘJ Cluj, de grupul de profesori voluntari și de situația medicală prin care trecem cu toții.

Din partea mea, toată deschiderea și bunăvoința.

– Aveți un mesaj, acum, la final de mandat la conducerea IȘJ Cluj, pentru cei cu care ați colaborat – elevi, profesori, părinți…?

– În ultima zi a mandatului meu am transmis un mesaj tuturor directorilor cu care am colaborat instituțional, în ultimii 8 ani. M-am bucurat să primesc 145 de mesaje de mulțumire pentru activitatea depusă și multe altele cu urări de bine și de spor în noua mea funcție. Acest lucru îmi arată că am colaborat foarte bine și că am cu cine să schimb experiențe din noua mea funcție.

Le mulțumesc partenerilor instituționali pentru colaborarea noastră, le doresc tuturor -elevi, părinți, cadre didactice, directori, inspectori – să aibă reușite, să fie sănătoși, creativi, performanți și profesioniști în tot ce vor întreprinde, pentru ca județul Cluj să își păstreze locul și valoarea la nivelul țării, câștigate prin muncă și seriozitate în acești ultimi 8 ani.

Și nu în ultimul rând, doresc să vă mulțumesc dvs. și ziarului pe care îl reprezentați, pentru reflectarea obiectivă și consecventă a activităților întreprinse de mine sau de echipa IȘJ, în timpul mandatului de inspector școlar general adjunct.

– Și noi vă mulțumim!

M. TRIPON