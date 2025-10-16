PRODVINALCO S.A. – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

DIVERSE

CONVOCATOR

Nr. 1564/13.10.2025

 

Conform Deciziei din data de 13.10.2025  Consiliul de Administratie al Societatii PRODVINALCO S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, Judetul Cluj, inmatriculata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J1991000068121, EUID ROONRC. J1991000068121, Cod unic de înregistrare RO 199222, Capital social: 3.149.503,4 lei (in continuare “Societatea”), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) pentru data de 18 noiembrie 2025, ora 13:00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10 noiembrie 2025 considerata data de referinta. A.G.O.A.. se va desfasura la sediul social al PRODVINALCO S.A. In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum, A.G.O.A.. se va desfasura în data de 19 noiembrie 2025, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

 

Ordinea de zi a A.G.O.A.:

  1. Distribuirea de dividende din rezultatul reportat al anilor anteriori, in cuantum de 13.001.150 lei, reprezentand 0,4128 lei brut/actiune.
  1. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru desemnarea agentului de plata si reprezentarea societatii in relatiile cu Depozitarul Central si agentul de plata pe care il va desemna, precum si pentru informarea corespunzatoare a actionarilor in legatura cu modalitatile si intervalul de plata a dividendelor.
  1. Mandatarea Presedintelui / Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate, precum si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
  2. Aprobarea datei de 05.12.2025 ca data de inregistrare, a datei de 04.12.2025 ca ex date si a datei de 19.12.2025 ca data a platii, date stabilite in conformitate cu prevederile legale.

 

La A.G.O.A. au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 10 noiembrie 2025. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.O.A..

Pentru participarea la A.G.O.A. actionarii trebuie sa prezinte actul de identitate. In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului nu este obligatorie. Aceste prevederi se aplica si pentru dovedirea calitatii de actionar / reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.O.A. se poate face si prin alte persoane decat actionarii. Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie pe site-ul www.prodvinalco.ro, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. 10 – 13 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 200 din Reg. ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Imputernicirea generala este imputernicirea acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii nu pot fi reprezentati in A.G.O.A. pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, astfel cum au fost mentionate la art. 105, alin. 15 lit. a-d din Legea nr. 24/2017. Imputernicirea generala data de un actionar in calitate de client unui intermediar sau unui avocat, va fi acceptata de PRODVINALCO S.A. fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu conditia respectarii prevederilor art. 205 din Reg. ASF nr. 5/2018. Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se depun la sediul PRODVINALCO S.A. cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in A.G.O.A. si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. Imputernicirea speciala va fi intocmita in 3 exemplare. Un exemplar se remite imputernicitului pentru dovada calitatii in A.G.O.A., un exemplar ramane la actionar, iar un exemplar va fi transmis in original catre PRODVINALCO S.A. Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in A.G.O.A. in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi necesara prezenta fizica a acestora. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire.

Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale trebuie sa fie insotite de documentele care atesta calitatea de actionar. Imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta se transmit la sediul PRODVINALCO S.A. sau e-mail actionari@prodvinalco.ro, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 214 din 5 iulie 2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, cel tarziu pana la data 16 noiembrie 2025. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina in clar mentiunea “imputernicire pentru A.G.O.A” si/ sau „formular de vot prin corespondenta pentru A.G.O.A.”, dupa caz. Actionarii isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 16 noiembrie 2025.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare A.G.O.A., precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A.. Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, adica cel mai tarziu pana la data de 31 octombrie 2025.

De asemenea, conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile aduse prin Legea nr. 11/2025, respectiv art. 105 alin. 5 indice 1 şi alin 5 indice 2, coroborat cu art. 117 indice 1 alin. (2) indice 1 din Legea 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, completarea ordinii de zi a unei adunări generale a acţionarilor se poate realiza si de catre consiliul de administraţie, cu respectarea corespunzatoare a cerintelor şi termenelor prevazute la art. 105 alin. (6) din Legea 24/2017, respectiv, in termen de cel mult 15 zile de la momentul publicarii convocatorului, in cazul în care necesitatea completarii a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicarii convocatorului.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 10 noiembrie 2025. Societatea va raspunde intrebarilor cel tarziu in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Propunerile / solicitarile pot fi transmise in original la sediul PRODVINALCO S.A., impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mentiunea pe plic “pentru A.G.O.A” sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 214/2024, la adresa actionari@prodvinalco.ro.

Materialele informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, imputernicirea speciala/formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul PRODVINALCO S.A., incepand cu data de 16 octombrie 2025 in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 – 15:00 sau de pe site-ul www.prodvinalco.ro.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon:  0728.853.315.

PRESEDINTE EXECUTIV C.A.

TODEA MIRCEA DORIN

