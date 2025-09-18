EDUCAȚIE

Primul pacient, tratat cu HyperArc™, în Laboratorul de radioterapie al IOCN

18 septembrie 20250 commentarii

Primul tratament de radioterapie stereotactică intracraniană, utilizând tehnologia HyperArc™, pentru un pacient al Institutului Oncologic “Prof. dr. Ioan Chiricuță“ Cluj-Napoca (IOCN) s-a finalizat cu succes, anunță joi, 18 septembrie 2025, reprezentanții unității sanitare clujene, numind rezultatul „o premieră ce marchează un pas important în furnizarea de tratamente oncologice de ultimă generație, precise și centrate pe pacient”.

HyperArc™ este o tehnică revoluționară de radioterapie stereotactică, dedicată în special tratamentului tumorilor cerebrale multiple, care permite: planificarea standardizată și automatizată pentru tratamentul simultan al tumorilor cerebrale multiple; distribuția optimizată a dozei prin arcterapie volumetrică (VMAT) de înaltă precizie; conformitate și omogenitate superioară a planurilor de tratament, precizie maximă, protecția optimă a țesuturilor sănătoase, reducerea semnificativă a timpului de tratament și creșterea confortului pacientului, explică medicii din cadrul IOCN.

În spatele tehnologiilor moderne se află oameni dedicați. Succesul primului tratament cu HyperArc™ nu ar fi fost posibil fără echipa noastră multidisciplinară: medici radioterapeuți, fizicieni medicali, asistenți de radioterapie și ingineri specializați. Suntem mândri să confirmăm angajamentul nostru pentru excelență, inovație și integrarea celor mai moderne tehnologii în practica clinică, asigurând astfel accesul pacienților noștri la cele mai noi progrese din radioterapia oncologică”, mai transmit reprezentanții IOCN. 

T.S.

sursă foto: IOCN

