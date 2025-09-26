SOCIAL

Primul hotline-ul național #WeAreHalf, lansat la Cluj

26 septembrie 20250 commentarii

Dacă ești femeie și cauți un job, poți suna la hotline-ul #WeAreHalf – 0800 080 007 sau 0751 545 454. Asociația Solidaritate și Egalitate a lansat la Cluj-Napoca primul hotline național dedicat femeilor care vor să muncească sau să își găsească un loc de muncă mai bun. Lansarea hotline-ului a avut loc în cadrul Caravanei Naționale a Egalității #WeAreHalf, ediția Cluj-Napoca, desfășurată în 23 septembrie, unde zeci de participante au luat parte la ateliere, seminarii și discuții despre integrarea pe piața muncii.

Hotline-ul este gratuit, disponibil de luni până vineri între orele 09:00 și 18:00 și a fost dezvoltat în parteneriat cu Asociația Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane (AFSRU). Funcționează simplu și eficient: doamnele sună în call-center, un agent le preia datele, iar în aceeași zi un recrutor le contactează pentru a programa o întâlnire. Ulterior, beneficiază de consultanță personalizată pentru adaptarea CV-ului și recomandări concrete. După această etapă, CV-ul este direcționat către adresa cv@afsru.ro și trimis tuturor membrilor AFSRU, care pot implica persoana în proiectele aflate în derulare – crescând șansele reale de a găsi un loc de muncă potrivit.

T.S.

