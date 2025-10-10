ADMINISTRAȚIE

Primarul Municipiului Gherla receptiv la problemele cetățenilor

10 octombrie 20250 commentarii

La Primăria Municipiului Gherla ziua de audiență al edilului șef a fost, de obicei marțea. Atunci cetățenii cu diferite probleme aveau ocazia de a se adresa primarului și a solicita rezolvarea aspectelor ridicate. A fost o modalitate de a rezolva doleanțele lor. Acum câțiva ani fostul primar a organizat întâlniri la Casa de Cultură, unde locuitorii orașului nu prea s–au înghesuit, mai mult cei din satele componente ale municipiului au onorat aceste întâlniri. Locuitorii municipiului Gherla au din nou ocazia să adreseze întrebări primarului Ovidiu Drăgan, în cadrul unei noi sesiuni de dialog public.

Primarul a anunțat că va răspunde preocupărilor cetățenilor, de la problemele de zi cu zi ale orașului până la subiectele de interes general, care stârnesc dezbateri, curiozități și uneori nemulțumiri în comunitate. „Ca de fiecare dată, așteptăm întrebările locuitorilor. Știu că sunt multe chestiuni care îi preocupă sau îi nemulțumesc pe unii și îmi asum să le răspund tuturor, pentru a aduce lămuririle necesare”, a precizat primarul. Cetățenii sunt invitați să completeze un formular, pe care să precizeze problemele lor. Răspunsurile urmează să fie formulate de primarul din Gherla într-un material viitor. Inițiativă bună, care, sperăm să aibă și continuitate. În țară mai mulți edili au procedat așa, dar cu timpul au renunțat la acest mod de a comunica cu populația. La Gherla nu putem spune că primarul este indiferent față de necazurile oamenilor, la sediul administrației locale sau chiar la diferite evenimente stă de vorbă cu cei care îl apelează și încearcă să dea răspunsuri cât mai concrete și favorabile.

Prin deplasările noastre pe teren în multe comune de pe Valea Someșului Mic și de pe Câmpie am observat cutii amenajate la sediile Primăriilor, unde locuitorii pot depune cererile lor cu privire la problemele lor sociale. Dar, odată cu răspândirea digitalizării și în mediul rural lumea s-a modernizat și folosesc calculatoarele în acest domeniu. În comuna Iclod, de exemplu, toate aceste probleme sunt rezolvate eficient și operativ electronic, iar rezultatele se văd pe aspectul localității, tot mai bine gospodărit și îngrijit.

Szekely Csaba

