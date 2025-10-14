ADMINISTRAȚIE

Primăria va monta garduri de protecție și stâlpișori lângă școli

14 octombrie 20250 commentarii

Siguranța copiilor pe drumurile spre școală devine o prioritate pentru administrația locală, după incidentul grav petrecut la începutul lunii octombrie, când un copil de 12 ani a fost lovit de un autoturism Ford Mustang pe strada Avram Iancu.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a anunțat luni un set de măsuri menite să sporească protecția elevilor în trafic. „În fiecare dimineață, mii de copii traversează orașul spre școală, iar siguranța lor rămâne o prioritate pentru noi”, a declarat Tarcea.

Potrivit acestuia, în urma unei întâlniri cu reprezentanți ai Poliției Municipiului, Poliției Locale și Serviciului Siguranța Circulației, au fost stabilite mai multe direcții de acțiune care urmează să fie implementate în perioada următoare.

Printre măsurile anunțate se numără: montarea gardurilor de protecție în apropierea unităților de învățământ; realizarea de treceri de pietoni supraînălțate, acolo unde infrastructura o permite; instalarea de stâlpișori pentru a îmbunătăți vizibilitatea copiilor pe trotuare și la trecerile de pietoni; limitarea vitezei la 30 km/h în zonele din jurul școlilor.

De asemenea, în orele de vârf — dimineața și la prânz — echipaje ale Poliției Locale, Jandarmeriei și Poliției Municipiului vor fi prezente în apropierea școlilor pentru a sprijini traversarea copiilor și a asigura fluidizarea traficului.

Siguranța copiilor nu este un detaliu, este o responsabilitate comună”, a subliniat viceprimarul Tarcea, precizând că administrația locală va continua colaborarea cu instituțiile de ordine publică pentru ca măsurile să fie puse în aplicare „în cel mai scurt timp posibil”.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Un nou parc urban pentru clujeni

Huedin: Parcul Tineretului va fi modernizat pentru tineri, familii și comunitate

Cluj-Napoca transformă Canalul Morii în parc urban: investiție de peste 9 milioane de euro pentru un nou spațiu verde în cartierul Plopilor

După accidentul grav din 23 septembrie, Clujul promite străzi mai sigure pentru elevi

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.