Primăria Huedin se alătură Zilei de Curățenie Națională

15 septembrie 20250 commentarii

Deși anul 2025 în România rămâne emblematic prin apăsătoarele, sau mai bine zis împovăratele măsuri de creștere a prețurilor și impozitelor pentru toți contribuabilii, este marcat și de alte activități benefice unor domenii, cum este apropiata Zi de însănătoșire a mediului ambiant.

Așa cum este bine cunoscut, Ziua de Curățenie Națională este organizată pentru prima dată ca zi oficială prin Legea nr. 266/2024, adoptată de Parlament și promulgată de Președintele României, actul normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 1081 din 29 octombrie 2024, instituie Ziua de Curățenie Națională ca fiind a treia zi de sâmbătă din luna septembrie a fiecărui an Această zi are ca scop promovarea responsabilității sociale pentru un mediu curat, prin încurajarea acțiunilor de curățenie, colectare separată, reciclare și depozitare adecvată a deșeurilor.

Conducerea orașului Huedin se alătură cu toate resursele acestei mari și importante acțiuni de interes civic prevăzute de această lege a țării și care va avea câmp de acțiune în toate cele 41 de județe ale României, sens în care, pentru buna desfășurare a acțiunilor de ecologizare, pune la dispoziția voluntarilor sacii și mănușile necesare în această zi de lucru.

Prin mijloacele de informare, Primăria orașului anunță participarea la campania națională ,, Let’s Do lt, România’’, ediția aniversară care marchează 15 ani de implicare civică pentru un mediu mai curat. Cu acest prilej, sâmbătă 20 septembrie 2025, ora 9,00, toți cetățenii, elevii, cadre didactice, părinți, ONG – uri , companii și instituții au punctul de întâlnire în fața Primăriei.

Implicarea comunității este cheia pentru un oraș curat și un mediu sănătos. Îi încurajăm pe toți locuitorii să ni se alăture la această acțiune de responsabilitate civică și să demonstrăm, împreună, că prietenul la nevoie se cunoaște”, a declarat viceprimarul orașului Huedin, Dézsi Norbert, motiv pentru care Primăria Huedin mulțumește anticipat tuturor voluntarilor și partenerilor care vor contribui la reușita acestei acțiuni în urma căreia, a ținut să sublinieze și primarul Mircea Moroșan, orașul va fi mai curat, mai frumos, mai sănătos în decorul sublim al acestei toamne blânde.

Dumitru VATAU

