RELIGIE

Pretextul musulman

20 septembrie 20250 commentarii

Refuzul Uniunii Europene de a recunoaște rădăcinile religioase ale continentului, dublat de politicile radicale de laicizare – precum legea franceză privind interzicerea simbolurilor religioase în școli – trădează nu doar o criză a multiculturalismului, ci și o autoamnezie identitară. În acest climat tensionat, statul laic își asumă un rol de arbitru moral absolut, iar Bisericile istorice pierd din ce în ce mai mult teren în fața unei neutralități proclamate, dar profund ideologizate. Europa, între cruce și semilună: identitatea religioasă, miza unei crize tăcute- o analiză făcută de pr. conf. univ. dr. Radu Preda

