Președintele Poloniei: ”Trebuie să facem totul să fim pregătiți de război!”

16 septembrie 20250 commentarii

Președintele polonez Karol Nawrocki a cerut NATO să-și consolideze capacitățile de descurajare în urma incursiunii unor drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, relatează marți DPA. ‘Trebuie să facem totul să fim pregătiți de război, pentru că numai asta asigură pacea’, a declarat Nawrocki într-un interviu acordat ziarului german Bild și publicat luni.

El a adăugat că se așteaptă ca ‘astfel de atacuri pe teritoriul NATO’ să nu se mai întâmple și ca Alianța să fie și mai bine pregătită.

Săptămâna trecută, cel puțin 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, fiind pentru prima dată când forțele poloneze și cele ale NATO au doborât drone deasupra Poloniei. Resturi ale dronelor au fost găsite la sute de kilometri de granița de est a Poloniei.

Nawrocki a declarat că, în opinia sa, atacul a fost ‘controlat direct de la Moscova’ și este o demonstrație a capacităților președintelui rus Vladimir Putin. Doar trei sau patru drone au fost doborâte, dar președintele Nawrocki și-a exprimat mulțumirea că niciun militar sau civil polonez nu a fost ucis.

Nawrocki și-a exprimat sprijinul pentru apelul lansat de președintele american Donald Trump către membrii NATO de a opri toate importurile de petrol rusesc, avertizând că o continuare a achiziționării de petrol rusesc va încuraja Moscova și ar risca să conducă la noi agresiuni. Apelul lui Trump vizează, printre altele, Ungaria și Slovacia, precum și Franța, care importă petrol rusesc din India.

Numai sancțiunile împotriva Moscovei și Trump ar putea pune presiune asupra lui Putin pentru a încheia războiul și pentru a păstra integritatea teritorială a Ucrainei, a spus Nawrocki, adăugând că ‘Europa ar trebui să-l sprijine (pe Trump) în aceste eforturi’.

AGERPRES

