SPORT

Premieră pentru tenisul de masă românesc

19 octombrie 20250 commentarii

Selecţionata masculină a României s-a calificat în premieră în finala Campionatelor Europene de tenis de masă pe echipe, după ce a învins Slovenia cu 3-0, sâmbătă seara, în semifinale, la Zadar (Croaţia).

Iulian Chiriţă l-a învins pe Darko Jorgic, vicecampionul european la simplu din 2022, cu 3-2 (9-11, 11-8, 8-11, 11-6, 12-10), în primul meci, apoi Eduard Ionescu l-a întrecut pe Deni Kozul cu 3-0 (16-14, 11-6, 11-4), iar Ovidiu Ionescu a câştigat în faţa lui Bojan Tokic cu 3-0 (11-7, 12-10, 11-4).

Duminică, în finală, România, antrenată de Andrei Filimon (principal), Ionuţ Seni (secund), Anamaria Sebe (secund), Mădălin Ionaşcu (secund) şi Adrian Crişan (secund), va juca împotriva Franţei (3-1 cu Germania, în semifinale), de la ora 18:00 (ora României).

La feminin, România s-a calificat în a şasea sa finală europeană, după ce a dispus cu 3-0 de Olanda, în penultimul act.

Duminică, de la ora 14:00, în finală, România va înfrunta Germania, deţinătoarea titlului, care a învins în penultimul act Portugalia cu 3-0.

Echipa feminină a României a obţinut argintul la ediţia trecută şi este lider în clasamentul european din luna iunie.

Echipa masculină este pe locul al şaselea în clasamentul european din luna iunie, iar la ultima ediţie s-a oprit în optimile de finală.

