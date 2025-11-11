CULTURĂ

Premieră la Teatrul Național „Aureliu Manea” Turda: comedia „Bani din cer”, în regia lui Daniel Vulcu

11 noiembrie 20250 commentarii

Teatrul Național „Aureliu Manea” din Turda invită publicul la o nouă producție plină de umor și suspans: „Bani din cer”, o comedie de Ray Cooney, în regia lui Daniel Vulcu.

Spectacolul va avea avanpremiera vineri, 14 noiembrie, ora 19:00, iar premiera oficială duminică, 15 noiembrie, ora 19:00, pe scena Fabricii de Teatru.

Piesa spune povestea lui Henry Perkins, un contabil obișnuit care, într-o zi aparent banală, descoperă o servietă plină cu bani. Din acel moment, viața lui se transformă într-o avalanșă de întâmplări neașteptate: polițiști suspicioși, prieteni curioși, un taximetrist insistent și adevăratul proprietar al servietei se amestecă într-o serie de încurcături hilare.

Pentru prima dată, Henry simte că poate lăsa totul în urmă și trăi visul pe care nu și l-a permis niciodată. Dar mai întâi trebuie să scape de toți cei care îi stau în cale”, explică regizorul Daniel Vulcu.

Bani din cer” este o comedie savuroasă despre tentația îmbogățirii rapide și despre cum o simplă minciună poate scăpa de sub control, generând situații imposibile și hohote de râs.

Distribuția: Doina Șoporni, Marian Negrescu, Cornel Miron, George Sfetcu, Raluca Gheorghiu, Miky Paicu și Călin Mihail Roajdă.

Scenografia este realizată de Dan Felecan, iar costumele poartă semnătura Elenei Popa.

Publicul este așteptat la o seară de teatru energică și plină de surprize, în stilul inconfundabil al comediilor britanice.

 

 

