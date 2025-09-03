EDUCAȚIE

Pregătiri pentru deschiderea anului școlar

3 septembrie 20250 commentarii

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Cluj, ai Direcției de Sănătate Publică, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” a județului Cluj și Inspectoratului Județean de Poliție Cluj au în această săptămână o serie de întâlniri în județ cu directorii unităților de învățământ și primarii unităților administrativ-teritoriale. Acțiunile au ca scop pregătirea școlilor pentru deschiderea noului an școlar 2025-2026 și asigurarea condițiilor necesare desfășurării unui proces educațional de calitate.

După cum a precizat șefa ISJ Cluj, Marinela Marc, pe pagina de socializare marți, 2 septembrie 2025, aceasta s-a întâlnit cu primarii și directorii unităților de învățământ din zona Huedin și din municipiul Cluj-Napoca și zona metropolitană, în discuții abordându-se „aspecte care vizează reparațiile și igienizarea infrastructurii școlare, autorizațiile sanitare, autorizațiile de securitate la incendiu, asigurarea infrastructurii din preajma unităților de învățământ prin prisma siguranței publice, disponibilitatea reprezentanților Poliției de a participa în continuare la activități cu elevii și părinții pe tema prevenției consumului de droguri și a reducerii fenomenelor de violență în mediul școlar, instruirea șoferilor microbuzelor școlare, instruirea personalului din unitățile școlare privind utilizarea căilor de acces, evacuarea în caz de incendii și calamități, programarea exercițiilor de simulare la incendiu, comunicarea cu părinții, implicarea autorităților din mediul rural în reducerea învățământului simultan, implementarea noutăților legislative care vizează reorganizarea rețelei școlare, constituirea formațiunilor de studiu și încadrarea cadrelor didactice”.

La întâlnirea cu directorii unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca a fost prezent și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. În cadrul întâlnirii primarul Emil Boc a abordat teme privind situația reparațiilor la școli și a proiectelor din PNRR care au ca termen de finalizare începutul anului școlar, asigurarea în continuare a autobuzelor școlare pentru elevi, abonamentele școlare gratuite pentru toți elevii, asigurarea transportului elevilor la școlile care au proiecte de reabilitare din PNRR în derulare, asigurarea funcționării curților școlilor pentru activități sportive – pentru a fi deschise și în afara orelor de program, asigurarea arborării drapelelor României și Uniunii Europene, a butoanelor de panică, a finanțării complementare pentru un act educațional de calitate, a cheltuielilor necesare pentru mobilier echipamente și încălzire și a infrastructurii din preajma unităților de învățământ prin prisma siguranței publice.

Miercuri, 3 septembrie 2025, șefa ISJ Cluj a avut întâlniri cu primarii și directorii din zona Câmpia Turzii-Turda, iar mâine va efectua întâlniri cu edilii și directorii de școli din zona Dej și Gherla tot în scopul amintit mai sus.

T.S.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Reforma din Sănătate aduce liste lungi de așteptare pentru consultație la medicul de familie

Târg de Cariere la Cluj Napoca

Cei mai mulți șomeri din Cluj sunt în floarea vârstei

ARTA CARE VINDECĂ: Făclia de Cluj susține concertul caritabil pentru comunitatea din Broșteni

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.